28 Mart elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? AYEDAŞ-BEDAŞ kesinti sorgulama 28 Mart 2022 Pazartesi

28 Mart Pazartesi günü için İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağı haftanın ilk gününde de vatandaşlar tarafından araştırılan en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ'tan Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar ve Şişli'nin de aralarında bulunduğu bazı ilçeler ile ilgili açıklama yapıldı. Peki 28 Mart elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? 28 Mart 2022 Pazartesi AYEDAŞ-BEDAŞ kesinti sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde.

28 MART ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 28 Mart 2022 Pazartesi günü için arıza ve elektrik kesintileri duyurularını paylaştı.

İşte ilçe ilçe elektrik kesintisinin ne kadar süreceğine ilişkin AYEDAŞ ve Bedaş tarafından açıklanan bilgiler...

28 MART İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

ARNAVUTKÖY

NO: 13964477

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah AZZAM, KATİP ÇELEBİ, MABET, MALTEPE, TARHAN sk / MEHMET AKİF ERSOY mah CANFEDA, MALTEPE, YAZGI sk bölgelerinde 28/03/2022 10:00:00 - 28/03/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 13762208

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah KORKMAZ, ÖĞRETMENLER sk bölgelerinde 28/03/2022 09:00:00 - 28/03/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13964480

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ALEV ÇIKMAZI, ARI, ASRİ, ATELYE, ATLI, BEKAR, COŞKUN, DEMİRÖREN, DEĞİRMEN, E-5 YANYOL1 (LONDRA ASFALTI), EDALI ÇIKMAZI, GALİP, GAYRETLİ, GÜLSEREN ALTUNER, HATUN, KADER, KILIÇ, KISMET, KURUÇEŞME, KUTLU, KUYU, LİMON, MANOLYA, MERCAN, MESUT, MUTLU, MİNİK, NADİDE, NAİM ATEŞ, OCAK, PALMİYE, PAPATYA, RAFETBABA, RÜZGAR, SUBOYU, TUNCA, UYGAR, VELİ, YAKUT, YELPAZE, YENİYUVA, YİĞİT, ZABİT, ZİYA, ÇIKMAZ, ÇIRA, ÇİÇEK, ÜLKÜ, İSKECE, ŞAİR NEDİM, ŞÜKRÜBEY sk / MERKEZ mah TALİMHANE, ÖZARI sk / ÜNİVERSİTE mah YENİYUVA sk bölgelerinde 28/03/2022 09:00:00 - 28/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13762212

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah BELDE, CUMHURİYET, YANIK, ÜRKMEZ sk bölgelerinde 28/03/2022 13:00:00 - 28/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 13884351

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah İSTOÇ 1., İSTOÇ 2., İSTOÇ 3., İSTOÇ 4., İSTOÇ 5., İSTOÇ 6. sk / MAHMUTBEY mah 2401., 2402., 2403., 2404., 2405., 2406., 2407., 2408., 2409., 2410., 2411., 2412., 2413., 2414., 2415., 2416., 2417., 2418., 2419., 2420., 2421., 2422., 2423., 2424., 2425., 2426., 2427., 2428., 2429., 2430., 2431., 2432., 2433., 2434., 2435., 2436., 2437., 2438., 2439., 2440., 2441., 2442., 2443., 2444., 2445., 2446., 2447., 2448., 2449., 2450., 2451., 2452., 2453., 2454., 2455., 2456., 2457., 2459., ŞEHİT MAHMUT sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah ABDÜLHAMİTHAN, AKSOY, ALİ SOYLU, ASUDE, DÜŞLER, DİLRUBA, ENSAR, ERTUĞRUL GAZİ, FESLEĞEN, FLAMİNGO, GENÇLER, HÜDAVENDİGAR, IHLAMUR, KANAAT ÇIKMAZI, KANARYA, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, KATİP, KAVAK, KAYIN, KONAK ÇIKMAZI, KUMRU, KÖKNAR ÇIKMAZI, KÖŞK, KİTABE, LADİN, MAKBER, MEKTEP, MELODİ, MENEKŞE, MERKEZ ÇIKMAZI, MEVLANA CELALEDDİNİ RUMİ, MEŞE, MUALLİM, MİMAR SİNAN, MİRAÇ, NASİHAT, NERGİS, ORKİDE, PALMİYE, PELİKAN, REVAN, REYHAN ÇIKMAZI, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, SAHABE, SAHRA, SARISALKIM, SEDİR, SEMAZEN, SUSAM ÇIKMAZI, TURNA, UYSAL, YEŞİL VADİ, YEŞİLOVA, YILDIRIM BEYAZIT, YUNUS EMRE, ZAKKUM, ZENCEFİL, ZEYTİN ÇIKMAZI, ÇEŞMİNAZ, İBN-İ SİNA, İHLAS, İMSAK, ŞAİR ZİHNİ, ŞEYH ŞAMİL sk / ZİYA GÖKALP mah 2725., 2726., 2727., 2735., 2738., 2739., 2746., ABDULLAH PAŞA, AKKIZ, AKSER, AKYOL, AKÇA, AVCI, AZİM, BAĞLAR, BAŞKENT, BAŞKOMUTAN, BONCUK, BUHARA, BİLGİÇ, BİRİKİM, CEYHAN, CİVELEK, DAĞARCIK, DEREBOYU, DERELİ, DEVA, DOSTLAR, Dİ bölgelerinde 28/03/2022 00:00:00 - 28/03/2022 08:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13887327

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah İSTOÇ 1., İSTOÇ 2., İSTOÇ 3., İSTOÇ 4., İSTOÇ 5., İSTOÇ 6. sk / MAHMUTBEY mah 2401., 2402., 2403., 2404., 2405., 2406., 2407., 2408., 2409., 2410., 2411., 2412., 2413., 2414., 2415., 2416., 2417., 2418., 2419., 2420., 2421., 2422., 2423., 2424., 2425., 2426., 2427., 2428., 2429., 2430., 2431., 2432., 2433., 2434., 2435., 2436., 2437., 2438., 2439., 2440., 2441., 2442., 2443., 2444., 2445., 2446., 2447., 2448., 2449., 2450., 2451., 2452., 2453., 2454., 2455., 2456., 2457., 2459., ŞEHİT MAHMUT sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah ABDÜLHAMİTHAN, AKSOY, ALİ SOYLU, ASUDE, DÜŞLER, DİLRUBA, ENSAR, ERTUĞRUL GAZİ, FESLEĞEN, FLAMİNGO, GENÇLER, HÜDAVENDİGAR, IHLAMUR, KANAAT ÇIKMAZI, KANARYA, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, KATİP, KAVAK, KAYIN, KONAK ÇIKMAZI, KUMRU, KÖKNAR ÇIKMAZI, KÖŞK, KİTABE, LADİN, MAKBER, MEKTEP, MELODİ, MENEKŞE, MERKEZ ÇIKMAZI, MEVLANA CELALEDDİNİ RUMİ, MEŞE, MUALLİM, MİMAR SİNAN, MİRAÇ, NASİHAT, NERGİS, ORKİDE, PALMİYE, PELİKAN, REVAN, REYHAN ÇIKMAZI, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, SAHABE, SAHRA, SARISALKIM, SEDİR, SEMAZEN, SUSAM ÇIKMAZI, TURNA, UYSAL, YEŞİL VADİ, YEŞİLOVA, YILDIRIM BEYAZIT, YUNUS EMRE, ZAKKUM, ZENCEFİL, ZEYTİN ÇIKMAZI, ÇEŞMİNAZ, İBN-İ SİNA, İHLAS, İMSAK, ŞAİR ZİHNİ, ŞEYH ŞAMİL sk / ZİYA GÖKALP mah 2725., 2726., 2727., 2735., 2738., 2739., 2746., ABDULLAH PAŞA, AKKIZ, AKSER, AKYOL, AKÇA, AVCI, AZİM, BAĞLAR, BAŞKENT, BAŞKOMUTAN, BONCUK, BUHARA, BİLGİÇ, BİRİKİM, CEYHAN, CİVELEK, DAĞARCIK, DEREBOYU, DERELİ, DEVA, DOSTLAR, Dİ bölgelerinde 28/03/2022 00:00:00 - 28/03/2022 08:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14038401

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1774. sk / KEMALPAŞA mah 1891., 1917., 1918., 1968., NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 28/03/2022 09:00:00 - 28/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13965089

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 890., 917., 920., FATİH sk bölgelerinde 28/03/2022 09:00:00 - 28/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 13984316

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -ZİYA GÖKALP mah sk Süleyman Demirel Bulvarı bölgelerinde 28/03/2022 00:00:00 - 28/03/2022 08:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13985316

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah SÜLEYMAN DEMİREL sk bölgelerinde 28/03/2022 00:00:00 - 28/03/2022 08:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13983317

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah SÜLEYMAN DEMİREL sk bölgelerinde 28/03/2022 00:00:00 - 28/03/2022 08:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 13872338

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah 25. BLOK, 26. BLOK, DÖKÜMCÜLER, MERAM, SOKULLU, İNAN sk bölgelerinde 28/03/2022 00:01:00 - 28/03/2022 01:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13872337

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah DÖKÜMCÜLER, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FABRİKALAR, KAMİL, MERAM, RAMİ KIŞLA, SANAYİ, SOFULAR, SOKULLU sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah RAMİ KIŞLA sk bölgelerinde 28/03/2022 00:01:00 - 28/03/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13872340

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah FABRİKALAR, RAMİ KIŞLA, SANAYİ sk bölgelerinde 28/03/2022 06:00:00 - 28/03/2022 07:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13964953

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah AKYOL, AYGÜN, BAĞ, CEMİYET, FARABİ, MELEK HATUN, MORLALE, SOFULAR sk bölgelerinde 28/03/2022 10:00:00 - 28/03/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 13965316

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah İBRİKTAR, İBRİKTAR ARALIĞI sk bölgelerinde 28/03/2022 09:00:00 - 28/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13962316

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah BAĞ, BEBEK DAĞI, İNŞİRAH sk / ETİLER mah BEBEK DAĞI sk bölgelerinde 28/03/2022 09:00:00 - 28/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13633317

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MURADİYE mah DERYADİL, GÖKNAR, HÜSREV GEREDE, KALIPÇI, MURADİYE BAYIRI, ÖMER RÜŞTÜ PAŞA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah ATİYE, HÜSREV GEREDE sk / TEŞVİKİYE mah AHMET FETGERİ, AV. SÜREYYA AĞAOĞLU, DERYADİL, HOSTES RONA ALTINAY, HÜSREV GEREDE, MURADİYE BAYIRI, OSMAN F. SEDEN, TEŞVİKİYE FIRIN, ÖMER RÜŞTÜ PAŞA, ŞAKAYIK sk bölgelerinde 28/03/2022 10:00:00 - 28/03/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13634316

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-SİNANPAŞA mah SİNANPAŞA KÖPRÜSÜ, YENİHAMAM, ŞAİR NEDİM sk / VİŞNEZADE mah AFACAN, ŞAİR NEDİM sk bölgelerinde 28/03/2022 10:00:00 - 28/03/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13872636

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-GAYRETTEPE mah FAHRİ GİZDEN sk bölgelerinde 28/03/2022 10:30:00 - 28/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 13961317

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah KURTULUŞ DERESİ sk bölgelerinde 28/03/2022 01:00:00 - 28/03/2022 05:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13966316

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KAPTANPAŞA mah AĞAÇ KÖPRÜ, KASIMPAŞA ZİNCİRLİKUYU, PİYALE DEĞİRMEN sk / KULAKSIZ mah NALINCI BAYIRI sk / KÜÇÜK PİYALE mah ALTIN TOP, AĞAÇ KÖPRÜ, BAHÇE İÇİ, BOSTAN ÇIKMAZI, BURAKCAN KARAMANOĞLU, CAMCI ÇIKMAZI, GEDİK ABDİ CAMİİ ÇIKMAZI, KASIMPAŞA ZİNCİRLİKUYU, KUTUCU ÇIKMAZI, KÜREKÇİ ÇIKMAZI, MUHALLEBİCİ ÇIKMAZI, MÜMEYYİZ ÇIKMAZI, NALINCI BAYIRI, ORBAY, PİYALE DEĞİRMEN, PİŞMANİYE, SAKALAR ÇIKMAZI, TULUMBACI ÇIKMAZI sk bölgelerinde 28/03/2022 09:00:00 - 28/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 13965164

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MURAT ÇESME mah ACIBADEM 1, AKINCI, ARPACI, ASMA, BEGONYA 4, BOZKIR, DEVRAN, EMEL 1, ERGÜVEN, ERSOY, GEZGİN, GÜLESER, GÜLSEREN, HASBAHÇE, KARACA, KESKİN, KISMET 2, KİLİMCİ, MEZİYET, OBA, SALMAN, SULTAN MURAT, YAYLA, YUNUS EMRE 2, ÖMÜR 3, ŞAHİN sk bölgelerinde 28/03/2022 10:00:00 - 28/03/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

NO: 13964954

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 1052., 1053., 1054. sk bölgelerinde 28/03/2022 10:00:00 - 28/03/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13964957

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TUNA mah 672., 675., SAKARYA sk bölgelerinde 28/03/2022 11:00:00 - 28/03/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 13964397

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÇINAR mah 1450. sk / ÖRNEK mah 1450., 1454. sk bölgelerinde 28/03/2022 10:00:00 - 28/03/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13873287

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3013., 3015., 3111. sk bölgelerinde 28/03/2022 09:00:00 - 28/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 14022317

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah KEMER BOYU YOLU sk / MİMAR SİNAN mah 1.BURCU, 1.CAMİ, 1.GÜNBATIMI, 1.KEKİK, 1.LEYLAK, 1.ÇAKMAK, 2.ATMACA, 2.CANAN, 2.CEVİZ, 2.DENİZ, 2.KESTANE, 3.YASEMİN, 4.KANARYA, 7.GÜL, ABDULHAMİT HAN, AY, BAHÇEKÖY, DEVRİM, ESİNTİ, FATİH, FIRIN, FISTIK, GÜNER, IŞIK, KARTAL, KUBİLAY, KÜMBET, LADİN, MANOLYA, OKUL, PAPATYA, TARÇIN, YAPRAK, ZÜMRÜT, ÇAPA, İMAM HASAN sk / MİTHATPAŞA mah 1.BORA, 1.ELMAS, 1.ENDER, 1.IHLAMUR, 1.SÖĞÜT, 1.VEZİRTEKKE, 1.YAVUZ, 1.YILDIRIM, 1.ZAKKUM, 1.ÇİĞDEM, 1.ÖNAL, 1.İPEK, 2.ERGUVAN, 2.NUR, 2.SEDEF, 2.SEVGİ, 2.ÇİMEN, 2.ŞİMŞEK, 3.PINAR, 3.SÜMBÜL, 4.MANOLYA, ABDULHAMİT HAN, AKBABA, AKÇA, ALİBABA, AYAZMA, AYDINLIK, AYGÜL, BOZKURT, DAVUTPAŞA, DİSPANSER, EFE, ERKAM, FINDIK, FIRIN, GÜLER, GÜLERYÜZ, GÜLNUR, HASIR, IŞIK, KAKTÜS, KARTAL, KAYALAR, KAYNAK, KISMET, KORU, KUBİLAY, KUMSU, MERSİN, NEYZEN, PAPATYA, PİRİNÇÇİ KÖY YOLU, RAUF ORBAY, SAFİR, SELANİK, SEZER, TAYFUN, YALÇIN, ÇAĞLAYAN, ÇİÇEK, İKİ KEMER, ŞAHİN, ŞEHİT OSMAN YUMUK, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk bölgelerinde 28/03/2022 10:00:00 - 28/03/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14018321

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.AY IŞIĞI, 1.AYDIN, 1.CEYLAN, 1.KALE, 2.KAYNAK, 2.ÇAYIR, DEMİR, GÖKPINAR, GÖKTÜRK, KARACA, KIVRIM, LALEZAR, LAVANTA, MISIR, NAKIŞ, ORMAN, PİRAMİT, ZAKKUM, ÇALIŞKAN sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah BILDIRCIN sk bölgelerinde 28/03/2022 13:00:00 - 28/03/2022 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14021316

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.AYDIN, 1.KEKLİK, 1.KIRLANGIÇ, 2.BÜLBÜL, 2.SERÇE, 3.KANARYA, 3.KARANFİL, DARI, GÖKPINAR, GÖKTÜRK, GÜVERCİN, KUMLUGEÇİT, MISIR, NAKIŞ, PİRAMİT sk bölgelerinde 28/03/2022 13:00:00 - 28/03/2022 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 13957321

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 299. sk / ŞEMSİPAŞA mah 15. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2392. sk / UĞUR MUMCU mah 2278., 2295., 2296., 2296/1., 2297., 2298., 2299., 2300., 2303., 2304., 2305., 2306., 2307., 2314., ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATİH, K, MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 28/03/2022 10:00:00 - 28/03/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 13872673

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah KAĞITHANE, LİMON sk / ÇAĞLAYAN mah KAĞITHANE, LİMON sk bölgelerinde 27/03/2022 10:00:00 - 27/03/2022 13:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 13964361

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MERKEZ mah ŞAHİNCİ sk / YENİ mah HAVANTEPE YOLU, HAYDAR DOĞU, HOŞBAĞ, KARDEŞ, KORUK, PİRAMİT, REİS, RÜYA ÇIKMAZI, ÖMÜR sk bölgelerinde 28/03/2022 09:00:00 - 28/03/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13902316

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah AYDINEVLER BOSTAN, AYDINEVLER YILDIRIM, AYDINEVLER YILDIRIM ÇIKMAZI, BAYINDIR ÇIKMAZI, MACİTBEY, ORDULULAR, SARIÇAM, TEKİNKAYA ÇIKMAZI, TÜRKBEY ÇIKMAZI, ŞİMŞEK sk bölgelerinde 28/03/2022 09:00:00 - 28/03/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13879326

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 128., 130., 132., 136., 137., 202., 203., KURT YOKUŞU ÇIKMAZI, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, ŞEHİT ERSİN KURT sk bölgelerinde 28/03/2022 09:00:00 - 28/03/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13880317

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİ HİSARI mah AHMET AĞA, AMİRAL FAHRİ ENGİN, FENERLİ BOSTAN ÇIKMAZI, FENERLİ TÜRBE, HİSAR MEYDANI, KADIN MEKTEBİ, KALE BAHÇE, KALEAĞASI, KEMALETTİN CAMİİ, KIŞLAK, NAFİ BABA, SIRÇACI, TORLAK FIRIN, YAHYA KEMAL, ŞAİR NİGAR MEKTEP, ŞEHİTLİKDERGAHI sk bölgelerinde 28/03/2022 10:00:00 - 28/03/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13964500

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah SARI ÇİÇEK sk / KISIRKAYA mah BORDA FENERİ, DENİZATI, KISIRKAYA, KURU DERE, KÜPEŞTE, KİREMİTHANE, MERSİN BALIĞI, TAHLİSİYE, USTURMAÇ, ÇAPA, İNCEKUM sk bölgelerinde 28/03/2022 10:00:00 - 28/03/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13965268

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah DEREİÇİ BAĞLAR YOLU, ESMA HANIM ÇIKMAZI, YAĞMUR ÇIKMAZI, YILMAZLAR, YOLCU ÇIKMAZI, YİĞİT ÇIKMAZI sk / KAZIM KARABEKİR PAŞA mah DEREİÇİ BAĞLAR YOLU, SEDATKENT sk bölgelerinde 28/03/2022 11:30:00 - 28/03/2022 13:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13964362

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah ADİLE, GEDİZ, KUĞU, KİLYOS, SEHER sk / ZEKERİYAKÖY mah KİLYOS. sk bölgelerinde 28/03/2022 13:00:00 - 28/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13965312

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah 3., 7.CD, ARAP BÜLBÜLÜ, BEYAZ LEYLAK, EKİNDENİZ, ERENLER, GÜLGONCA, HOROZ İBİĞİ, KARAÜZÜM, LALEZAR, MELİSA, SUDEM ÇIKMAZI, USKUMRUKÖY BİLİNMEYEN, YENGEÇ, ŞAKAYIK ÇİÇEĞİ, ŞEFİKA sk / ZEKERİYAKÖY mah 1., 3., 4, 5, ALA SERÇE, ALAÇAM., ARAP BÜLBÜLÜ, GÜLİBRİŞİM, HERCAİ MENEKŞE , HOROZ İBİĞİ., ITIR ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI., MELİSA, MERSİN AĞACI, NERGİSLER ÇIKMAZI, İNCİ. sk bölgelerinde 28/03/2022 14:30:00 - 28/03/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 13965017

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah GÜN sk bölgelerinde 28/03/2022 09:00:00 - 28/03/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13977316

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah BEDİR, EKİNÖZÜ, ELMALIK, ERENKAVAK, GÖZTEPE, GÜLDERE, KARACAÖREN, KARTALBEY, KIZILKURT, NARLIDERE, PAŞABAĞI, PINARKAYA, SALUR, SARAYBURNU, SAZLIYAKA, TUNCAY, YILDIZTABYA, ZAĞNOSPAŞA, ZEN, ÖZYURT, ŞEHZADE MEHMET sk bölgelerinde 28/03/2022 09:00:00 - 28/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13964426

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah UĞUR BIÇAKER sk bölgelerinde 28/03/2022 09:30:00 - 28/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13966317

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK KILIÇLI mah CİCİ, LAİKLİK, TAŞLIK, TEPELER, YARYOL sk bölgelerinde 28/03/2022 10:00:00 - 28/03/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13872584

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-HALLAÇLI mah AFŞİN, AKINCILAR, AYDIN, BAŞKUMANDAN, CANER ÇIKMAZI, ERGÜN, HACI YILMAZ, KADI, KARA TREN, KARA ÇIKMAZI, KARABAĞ, LAMBA TARLA, METİN, MUCİZE, MUHABBET, MUHARREM ÇIKMAZI, MUHLİS ÇIKMAZI, MUHTEREM, MUKADDES, MURAT, MUTEBER, MUTLU, MUZAFFER, MÜBAREK, MÜCEVHER, MİLLİ ŞAİR, SAYAN, SEBAT, SERBEST, SEZER, VATAN, YUNUS, İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 28/03/2022 12:00:00 - 28/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13965018

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -YENİ mah 7053 sk bölgelerinde 28/03/2022 13:00:00 - 28/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 13957321

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 299. sk / ŞEMSİPAŞA mah 15. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2392. sk / UĞUR MUMCU mah 2278., 2295., 2296., 2296/1., 2297., 2298., 2299., 2300., 2303., 2304., 2305., 2306., 2307., 2314., ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATİH, K, MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 28/03/2022 10:00:00 - 28/03/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13978316

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-İSMETPAŞA mah 101., 136., 69., 70., 71., 74., 75., 76., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk bölgelerinde 28/03/2022 10:00:00 - 28/03/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 13907327

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah ALEV, BENEK, CİHAN, GAZİ ENGİN AYDOĞDU, GÜMÜŞHANE, IŞIL, KÖZ, LALE, MÜJDE, SÜMBÜL 1, YONCALI, ÇİĞDEM, İNÖNÜ, ŞENGÜL sk bölgelerinde 28/03/2022 16:00:00 - 28/03/2022 18:30:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

NO: 13965214

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah G/13., G/21., G/23. sk bölgelerinde 28/03/2022 12:00:00 - 28/03/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14038478

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 55/6., 65., 65/10., 65/2., 65/3., 65/C, 67. sk / SÜMER mah 67. sk bölgelerinde 28/03/2022 15:00:00 - 28/03/2022 19:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

28 MART AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

28 MART BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

