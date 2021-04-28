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28 Nisan son depremler | AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

28.04.2021 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ege ve Akdeniz bölgesinde bir süredir devam eden depremler, 28 Nisan itibariyle de devam ediyor. Özellikle Oniki Adalar merkezli depremler oldukça dikkat çekiyor. Sabah saatlerinde Sisam Adası’nda gerçekleşen 3.0 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 8.2 olarak kaydedildi. Gece saatlerinde ise büyüklüğü 3’ten büyük olarak listelenen iki deprem meydana geldi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

28 Nisan son depremler | AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

28 Nisan gece saat 00:40’te Oniki Adalar merkezli olarak listelenen 3.2 büyüklüğünde bir deprem Oniki Adalar’da meydana geldi. İlerleyen saatlerde yine Oniki Adalar’da gerçekleşen 3.2 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Depremin derinliği 4.3 olarak listelendi. 28 Nisan tarihinde gerçekleşen depremler özellikle Akdeniz ve Ege kıyılarında yer alıyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı listeye göre, bugün gerçekleşen depremler Ege ve Akdeniz kıyılarında yer alıyor. Bir süredir küçük sarsıntılarla sık sık sallanan Akdeniz kıyılarında, düşük şiddetli depremlerse halen devam ediyor. Açıklanan listede depremlerin; nerede olduğu, saat kaçta olduğu ve büyüklüğü de yer alıyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

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AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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deprem Akdeniz

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