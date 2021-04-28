28 Nisan son depremler | AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

28 Nisan gece saat 00:40’te Oniki Adalar merkezli olarak listelenen 3.2 büyüklüğünde bir deprem Oniki Adalar’da meydana geldi. İlerleyen saatlerde yine Oniki Adalar’da gerçekleşen 3.2 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Depremin derinliği 4.3 olarak listelendi. 28 Nisan tarihinde gerçekleşen depremler özellikle Akdeniz ve Ege kıyılarında yer alıyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı listeye göre, bugün gerçekleşen depremler Ege ve Akdeniz kıyılarında yer alıyor. Bir süredir küçük sarsıntılarla sık sık sallanan Akdeniz kıyılarında, düşük şiddetli depremlerse halen devam ediyor. Açıklanan listede depremlerin; nerede olduğu, saat kaçta olduğu ve büyüklüğü de yer alıyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ





