29 Aralık Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak, sonuçları açıklandı mı? 29 Aralık Süper Loto çekiliş ve bilet sorgulama ekranı

29 Aralık Süper Loto 'ne zaman çekiliyor?' sorusu büyük bir kitle tarafından yoğun bir şekilde araştırmaya başlandı. 2022 yılını talihli olarak kapatmak isteyenler Milli Piyango biletinin yanı sıra diğer şans oyunlarına da yoğunlaşmış durumda. Peki Süper Loto çekilişi yapıldı mı? Bu akşam Süper Loto'da 6 bilen çıkacak mı? İşte detaylar...

29 ARALIK SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

29 Aralık Süper Loto çekilişi bu akşam 21.30'da Milli Piyango İdaresi'nin web sitesinden canlı olarak yapılacak. Çekiliş, Milli Piyango İdaresi'nin web sitesinden veya Youtube sayfasından canlı olarak izlenebilecek.

Çekilişi canlı izlemek için TIKLAYIN.

Her hafta salı, perşembe ve pazar günleri canlı olarak yapılan çekilişin bu haftaki ikinci turu bugün saat 21.30'da yapılacak.

BU AKŞAM 6 BİLEN ÇIKACAK MI?

Uzun zamandır Süper Loto çekilişinde 6 bilen çıkmıyor.Büyük para ödülü her çekiliş sonrası devrediyordu. Bu akşam yapılacak olan Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye 42,3 Milyon TL olacak. 27 Aralık Salı günü yapılan çekilişte 6 bilen yine çıkmamış ve 42.383.238,10 ₺ devretmişti.

Yine 27 Aralık Salı günü Süper Loto çekilişinde;

5 bilen 14 kişi 35.659,80 ₺,

4 bilen 1.079 kişi 719,70 ₺

3 bilen 24.021 kişi 39,25 ₺

2 bilen 232.419 kişi 4,25 ₺ kazanmıştı.

Bu akşam büyük ikramiyeyi kazanan çıkacak mı yoksa yine mi devredecek merak konusu.



