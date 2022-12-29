HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 29 Aralık Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak, sonuçları açıklandı mı? 29 Aralık Süper Loto çekiliş ve bilet sorgulama ekranı

29 Aralık Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak, sonuçları açıklandı mı? 29 Aralık Süper Loto çekiliş ve bilet sorgulama ekranı

29.12.2022 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Aralık Süper Loto bu akşam çekiliyor. Şans oyunu severlerin merakla beklediği çekiliş haftanın ikinci oyunuyla canlı olarak bu akşam yapılacak. Saatin yaklaşmasıyla kullanıcılar ' Süper Loto kaçta çekiliyor, Süper Loto ne zaman' gibi konuları araştırmaya başladı. Peki Süper Loto çekilişi ne zaman yapılacak, sonuçları açıklandı mı? İşte merak edilen bilgiler...

29 Aralık Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak, sonuçları açıklandı mı? 29 Aralık Süper Loto çekiliş ve bilet sorgulama ekranı

29 Aralık Süper Loto 'ne zaman çekiliyor?' sorusu büyük bir kitle tarafından yoğun bir şekilde araştırmaya başlandı. 2022 yılını talihli olarak kapatmak isteyenler Milli Piyango biletinin yanı sıra diğer şans oyunlarına da yoğunlaşmış durumda. Peki Süper Loto çekilişi yapıldı mı? Bu akşam Süper Loto'da 6 bilen çıkacak mı? İşte detaylar...

29 ARALIK SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

29 Aralık Süper Loto çekilişi bu akşam 21.30'da Milli Piyango İdaresi'nin web sitesinden canlı olarak yapılacak. Çekiliş, Milli Piyango İdaresi'nin web sitesinden veya Youtube sayfasından canlı olarak izlenebilecek.

Çekilişi canlı izlemek için TIKLAYIN.

süper-loto

Her hafta salı, perşembe ve pazar günleri canlı olarak yapılan çekilişin bu haftaki ikinci turu bugün saat 21.30'da yapılacak.

BU AKŞAM 6 BİLEN ÇIKACAK MI?

Uzun zamandır Süper Loto çekilişinde 6 bilen çıkmıyor.Büyük para ödülü her çekiliş sonrası devrediyordu. Bu akşam yapılacak olan Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye 42,3 Milyon TL olacak. 27 Aralık Salı günü yapılan çekilişte 6 bilen yine çıkmamış ve 42.383.238,10 ₺ devretmişti.

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 15 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula

Yine 27 Aralık Salı günü Süper Loto çekilişinde;

5 bilen 14 kişi 35.659,80 ₺,
4 bilen 1.079 kişi 719,70 ₺
3 bilen 24.021 kişi 39,25 ₺
2 bilen 232.419 kişi 4,25 ₺ kazanmıştı.

Bu akşam büyük ikramiyeyi kazanan çıkacak mı yoksa yine mi devredecek merak konusu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekipler 90 saniyede vakaya çıkış yapıyorEkipler 90 saniyede vakaya çıkış yapıyor
Bakan Soylu 'İmamoğlu beni aradı' diyerek duyurduBakan Soylu 'İmamoğlu beni aradı' diyerek duyurdu
Afgan garsondan kadınlar tuvaletinde iğrenç plan! Genç kadın peçete düşünce fark ettiAfgan garsondan kadınlar tuvaletinde iğrenç plan! Genç kadın peçete düşünce fark etti
Anahtar Kelimeler:
süper loto

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan polislere müjde! Tarih verildi, kaldırılıyor

Bakan Soylu'dan polislere müjde! Tarih verildi, kaldırılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri sıraladı! Kamuda istihdam ve 6 ay geri ödemesiz kredi desteği

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri sıraladı! Kamuda istihdam ve 6 ay geri ödemesiz kredi desteği

Memur ve emekli zammı için yüzde 25 iddiası!

Memur ve emekli zammı için yüzde 25 iddiası!

Yoğun talep sonrası SGK'dan çok kritik EYT açıklaması! Yasalaşma süreci...

Yoğun talep sonrası SGK'dan çok kritik EYT açıklaması! Yasalaşma süreci...

Ekrem İmamoğlu davasında yeni gelişme

Ekrem İmamoğlu davasında yeni gelişme

Cinsel içerikli videolar ve şantaj... Sosyal medya fenomeni gözaltında

Cinsel içerikli videolar ve şantaj... Sosyal medya fenomeni gözaltında

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.