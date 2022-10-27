29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri İstanbul'da nerede, saat kaçta yapılacak 2022? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri ve konserleri!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri internette araştırılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklamada kutlamaların Üsküdar Meydanı’nda yapılacağı aktarıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katılacak. Etkinlikte Anadolu Ateşi dans gösterisi sonrası Selda Bağcan sahne alacak. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri hakkında merak edilenler...

29 EKİM'DE İSTANBUL'DA HANGİ ETKİNLİKLER VAR?

İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yılında birçok nokyada etkinlikler düzenlenecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre bu sene kutlamalrın merkezi Üsküdar Meydanı olacak.

ŞİŞLİ

Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda da saat 20.00’de CRR Senfoni Orkestrası’nın “Kuvayi Milliye ve Cumhuriyet” isimli konseri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri dinleyici ile buluşacak.

EYÜP

Eyüp Haliç Etkinlik Alanı’nda saat 20.30’da Tuğkan sahne alacak.

SULTANBEYLİ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Sultanbeyli Kent Meydanı’nda saat 20.30’da Yüksek Sadakat sahneye çıkacak.

KAĞITHANE

Kağıthane'de bulunan Sadabat Parkı’nda saat 20.30’da Samida sahne alacak.

FATİH

Fatih’te Mevlanakapı Kara Surları’nda gün boyu etkinlikler düzenleneceği açıklandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Maskotlu Çocuk Konseri, Pound Rockout Atölyesi, Bando Gösterisi ve Sokak Sanatları, Sihirli Bayrak Atölyesi etkinlikleri çocuklar ile buluşturulacak.

KADIKÖY

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan Müze Gazhane’de de bayramda, her yaş grubuna özel, tüm güne yayılacak bir dizi etkinlik yapılacak.

Müze Gazhane'de atölyeler, söyleşiler, gösteriler yapılacak.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI HAKKINDA

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edilmesini temsil eden Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim 1923 tarihinden bu yana kutlanan milli bir bayramdır. Bayramda, 29 Ekim 1923'te Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'nin cumhuriyet yönetimine geçtiğini ilan ettiği olayları anılmaktadır. Devlet yönetimi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş tarihi olan 23 Nisan 1920'den beri fiilen bir cumhuriyetti, ancak resmi olarak doğrulanması üç buçuk yıl sonra gerçekleşti. Atatürk'ün 29 Ekim 1923'te ülkenin cumhuriyet statüsü ilan etmesiyle birlikte resmi devlet ismi ise Türkiye Cumhuriyeti olarak düzenlendi. Cumhuriyet Bayramı sonrasında Büyük Millet Meclisi'nde oylama yapıldı ve Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı seçildi. Türkiye ve KKTC sınırları içerisinde her 29 Ekim günü resmi bayram olarak kutlanır.

