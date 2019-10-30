29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Kara, iki ülke arasındaki iş birliğinin karşılıklı yarar temelinde her alanda daha da gelişeceğine inandığını belirterek, "Ülkemiz, Kuzey Makedonya'nın istikrarını ve müreffeh bir ülke olarak daha da gelişmesini, Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşmesini güçlü bir şekilde desteklemeye devam edecektir." dedi.

Türkiye'nin milletinden aldığı güç ve Mustafa Kemal Atatürk'ün "yurtta barış dünyada barış" ilkesine bağlılıkla bölgesel ve küresel düzeyde barışın devamına katkı sağladığını söyleyen Kara, dostlarından arzu ettikleri dayanışmayı görmemesine rağmen Türkiye'nin, terörle mücadelesine kararlılıkla devam edeceğini kaydetti.

Kara, yaptığı konuşmada, esareti asla kabul etmeyen ve bağımsızlığı uğruna kanını ve canını ortaya koyan Türk milletinin fedakarlığı sonucunda kurulan Cumhuriyet'in 96'ncı yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutladıklarını ifade etti.

- Arnavutluk

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük'ün ev sahipliğinde düzenlenen törene Arnavutluk Meclis Başkan Yardımcısı Vasilika Hysi, Maliye ve Ekonomi Bakanı Anila Denaj ile milletvekilleri, diplomatlar ve diğer konuklar katıldı.

Büyükelçi Yörük, Türkiye'nin 100 yıl sonra da ulusal güvenliğini ve milletini hedef alan zorluk ve risklerle aynı kararlılıkla karşı karşıya gelmeye hazır olduğunu vurgulayarak, bu kapsamda Barış Pınarı Harekatı'nın da Türkiye'nin sınırlarından PKK/YPG ve DEAŞ'ı uzaklaştırarak milletin güvenliğini temin etmeyi amaçladığını ifade etti.

Türkiye'nin istikrarsız komşuların ve birçok zorluğun bulunduğu bir bölgede olduğunu anımsatan Yörük, "Mustafa Kemal Atatürk'ün meşhur 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ifadesinin önderliğinde biz, söz konusu zorlukların üstesinden kararlı ve ilkeli bir şekilde üstesinden geliyoruz." diye konuştu.

Yörük, Balkanlar'ın barışı ve istikrarı noktasında Arnavutluk'un ana role sahip olduğunu kaydederek, "Avrupa Birliği'nin tam üyesi olarak ekonomik ve siyasi anlamda güçlü bir Arnavutluk'un, Türkiye, Balkanlar ve Avrupa'nın çıkarına olduğunu inanıyoruz." ifadesini kullandı.