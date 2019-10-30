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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 00:34 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'da kabul törenleri düzenlendi

ÜSKÜP/TİRAN/PRİŞTİNE (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'da kutlandı.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara'nın ev sahipliğindeki törene Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi, eski Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov ve İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Süleyman Recepi'nin yanı sıra siyasiler, iş insanları ve davetliler katıldı.

Kara, yaptığı konuşmada, esareti asla kabul etmeyen ve bağımsızlığı uğruna kanını ve canını ortaya koyan Türk milletinin fedakarlığı sonucunda kurulan Cumhuriyet'in 96'ncı yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutladıklarını ifade etti.

Türkiye'nin milletinden aldığı güç ve Mustafa Kemal Atatürk'ün "yurtta barış dünyada barış" ilkesine bağlılıkla bölgesel ve küresel düzeyde barışın devamına katkı sağladığını söyleyen Kara, dostlarından arzu ettikleri dayanışmayı görmemesine rağmen Türkiye'nin, terörle mücadelesine kararlılıkla devam edeceğini kaydetti.

Kara, iki ülke arasındaki iş birliğinin karşılıklı yarar temelinde her alanda daha da gelişeceğine inandığını belirterek, "Ülkemiz, Kuzey Makedonya'nın istikrarını ve müreffeh bir ülke olarak daha da gelişmesini, Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşmesini güçlü bir şekilde desteklemeye devam edecektir." dedi.

- Arnavutluk

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük'ün ev sahipliğinde düzenlenen törene Arnavutluk Meclis Başkan Yardımcısı Vasilika Hysi, Maliye ve Ekonomi Bakanı Anila Denaj ile milletvekilleri, diplomatlar ve diğer konuklar katıldı.

Büyükelçi Yörük, Türkiye'nin 100 yıl sonra da ulusal güvenliğini ve milletini hedef alan zorluk ve risklerle aynı kararlılıkla karşı karşıya gelmeye hazır olduğunu vurgulayarak, bu kapsamda Barış Pınarı Harekatı'nın da Türkiye'nin sınırlarından PKK/YPG ve DEAŞ'ı uzaklaştırarak milletin güvenliğini temin etmeyi amaçladığını ifade etti.

Türkiye'nin istikrarsız komşuların ve birçok zorluğun bulunduğu bir bölgede olduğunu anımsatan Yörük, "Mustafa Kemal Atatürk'ün meşhur 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ifadesinin önderliğinde biz, söz konusu zorlukların üstesinden kararlı ve ilkeli bir şekilde üstesinden geliyoruz." diye konuştu.

Yörük, Balkanlar'ın barışı ve istikrarı noktasında Arnavutluk'un ana role sahip olduğunu kaydederek, "Avrupa Birliği'nin tam üyesi olarak ekonomik ve siyasi anlamda güçlü bir Arnavutluk'un, Türkiye, Balkanlar ve Avrupa'nın çıkarına olduğunu inanıyoruz." ifadesini kullandı.

- Kosova

Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar'ın ev sahipliğinde düzenlenen törene ise Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj'ın yanı sıra üst düzey devlet yetkilileri, siyasiler ve diplomatlar, dini toplulukların liderleri katıldı.

Büyükelçi Sakar, Türkiye ile Kosova arasında iyi ilişkiler ve güçlü bir dostluk olduğunu vurgulayarak, "Kosova'daki Türk toplumu ve Türkiye'ye göç eden Kosovalı çocuklar, iki ülke arasındaki güçlü dostluk bağını oluşturmaktadır." dedi.

Türkiye'nin, Kosova'daki dostlarının refahına önem vermeye devam edeceğini dile getiren Sakar, Kosova'nın egemenliğini, toprak bütünlüğünü, istikrarını ve ekonomik kalkınmasını desteklediklerini söyledi.

Haradinaj da törene davet edildiğinde duyduğu memnuniyetini dile getirerek, Türk halkının Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Büyükelçiler resepsiyonlarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını da okudu.

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29 Ekim Arnavutluk cumhuriyet bayramı Kosova Kuzey Makedonya

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