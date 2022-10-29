29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

TRABZON (AA) - Trabzon'da kutlamalar kapsamında ilk tören, bir süre önce restore edilen tarihi valilik binasında gerçekleştirildi. Vali İsmail Ustaoğlu, burada protokol üyeleriyle birlikte tebrikleri kabul etti.

Hükümet Konağı önünde devam eden kutlamalar, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Vali Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, vatandaşların bayramını tebrik etti.

Ustaoğlu, Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, milletin inanç ve kararlılığıyla verilen zorlu mücadelenin ardından kurulan Cumhuriyetin, ecdadın gelecek nesillere bıraktığı en büyük miras olduğunu vurguladı.

Vali Ustaoğlu, "Aziz milletimiz, Cumhuriyetin temellerini oluşturan duygu, fikir ve hedefler etrafında yarınların müreffeh Türkiyesi için kenetlenmiştir. Bu başarıları sürekli kılmak, sosyal hukuk devleti mücadelesini ve milli egemenliğimizi giderek artan bir azim ve heyecanla sürdürmek, bize emanet edilen Cumhuriyetimize sahip çıkmak en önemli görevimiz olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği kutlamalar, halk oyunları gösteri ve geçit töreninin ardından sona erdi.

ORDU

Ordu'nun Altınordu ilçesinde Ordu Lisesi önündeki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Tuncay Sonel ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, vatandaşların bayramını kutladı.

Sonel, 99 yıl önce Kurtuluş Savaşı'nın zirvesi olan Cumhuriyetin kurularak tarihteki yerini aldığını vurgulayarak, "Allah'ın izniyle sonsuza dek de Türkiye Cumhuriyetimiz yaşayacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunduğu törende, öğrenciler ise günün anlamını içeren şiirler seslendirdi.

Dereceye girenlere ödüllerinin verildiği kutlamalar, halk oyunları ekiplerinin gösteri ve geçit töreninin ardından tamamlandı.

Öte yandan, 1923 doğumlu Havva Kırış ve Mehmet İzzet Hüsam, törenleri Vali Sonel ile izledi.

GİRESUN

Giresun'daki kutlamalar ise Hükümet Konağı önünde gerçekleştirildi.

Vatandaşların bayramını kutlayan Vali Enver Ünlü, ecdadın hediye ettiği kutsal hazineye sahip çıkacaklarının altını çizerek, "En büyük güvencemiz olan birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize sımsıkı sarılıp, büyük ve güçlü Türkiye hedefimiz için var gücümüzle çalışmaya devam etmeli ve 100. yıl hedeflerimizden sonra Türkiye'nin yüzyılı olacak ikinci yüzyılda 2053 ve 2071 vizyonuna da kucak açmalıyız." diye konuştu.

Ünlü, türlü zorluklar içindeki milletin yorgunluğunu gören, bağımsızlığa ve özgürlüğe olan ihtiyacını bilen ve önemseyen Mustafa Kemal Atatürk'ün önce Gazi Meclis'i kurduğunu ve "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" dediğine dikkati çekerek, şunları anlattı:

"İşte bugün 99. yılını kutladığımız Cumhuriyetimiz, savaştan çıkmış, yokluklar içindeki bir milletin bağımsızlığı uğruna var olma mücadelesini nasıl verebildiğinin en güzel göstergesidir. Çok şükür, Türkiye bugün de kadim tarihi birikimi, köklü devlet tecrübesi ve bir asırlık Cumhuriyet tecrübesi ile bölgesel ve küresel tüm sorunların üstesinden gelebilecek güce, caydırıcılığa, kararlılığa, imkan ve kabiliyete sahip bir ülkedir."

RİZE

Rize'de valilik tören alanında gerçekleştirilen kutlamalarda, Vali Kemal Çeber ve Belediye Başkanı Rahmi Metin, tebrikleri kabul etti.

Törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kutlama mesajı paylaşıldı.

Çeber, Cumhuriyetin 99. yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.

Cumhuriyetin, milletin bağımsızlığını kazanmak için verdiği en güzel örneklerden olduğunu belirten Çeber, Cumhuriyetin anlamını ve önemini kavrayarak ülkenin her alanda başarılarının artması için mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.

Öğrencilerin şiir okunduğu ve gösteri sunduğu program, geçit töreniyle sona erdi.

ARTVİN

Artvin'de de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.

Vali Yılmaz Doruk, Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen törende, Cumhuriyetin, ülkenin bağımsızlığımızın simgesi olduğuna işaret ederek, "Cumhuriyet, esarete hiçbir zaman geçit vermeyen aziz milletimizin diriliş destanıdır. Cumhuriyet, bu mukaddes topraklardaki bin yıllık varlığımızın en kıymetli nişanesidir." dedi.

Balkan Türkleri Derneği Halkoyunları ve Artvin Halkoyunları ekiplerinin sahne aldığı kutlamalar, geçit töreni ile tamamlandı.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, makamında tebrikleri kabul etti. Fatih Parkı'nda devam eden etkinlikte Vali Taşbilek ve Belediye Başkanı Ercan Çimen, vatandaşların bayramını tebrik etti.

Taşbilek, Türkiye Cumhuriyeti'nin aziz milletin inancının, imanının ve yılmaz iradesinin eseri olduğunu söyledi.

"Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki Türkiye Cumhuriyeti muhakkak payidar kalacaktır." diyen Taşbilek, şunları kaydetti:

"Bin yıllık tarih, kültür ve din birliği ile oluşmuş kardeşliğimizi yok etmek isteyenlere karşı bir ve beraber olacağız. Büyük bir ecdadın, muazzam bir tarihin mirasçıları olarak vatan, bayrak, mukaddesat ve şerefimize emanet edilen değerler uğruna, gül bahçesine girmek için koşarcasına ölümsüzlüğe koşacağız. Başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Anadolu'yu vatan yapan ve vatan uğruna, bayrak uğruna şehit ve gazi olan kahramanlarımızı minnet, şükran ve rahmetle yad ediyorum."

Çeşitli gösterilerin yapıldığı kutlamalarda, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi. Kutlamalar, geçit töreni ile son buldu.

BAYBURT

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim'in makamında tebrikleri kabulüyle başlayan kutlamalara, valilik önündeki tören alanında devam edildi.

Vali Epcim, büyük emek ve fedakarlıklarla kurulan Cumhuriyetin 99. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Hür ve bağımsız yaşama ülküsünden ödün vermeyen Türk milletinin, bağrında yetiştirdiği mümtaz kahramanlığı ve önderliğinde tarihin her safhasında yaşadığı zorlukların üstesinden gelmeyi bildiğini vurgulayan Epcim, bu varlığın muhafaza edilmesi ile bugünlere ulaşıldığını dile getirdi.

"Cumhuriyet" konulu şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerinin verildiği törende, halk oyunları gösterileri sunuldu.

