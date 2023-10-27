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29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ŞİİRLERİ! 2, 3, 4 kıtalık, uzun-kısa, duygulu ve anlamlı 29 Ekim şiirleri

27.10.2023 12:45 | Son Güncelleme:
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri, bu özel gün için geri sayım sürerken birçok vatandaş tarafından internette araştırılmaya başladı. Çok sayıda kişi, etkinliklerde okunmak üzere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri ile ilgili şiirleri arama motorlarında sorguluyor. Cumhuriyet Bayramı 2, 3, 4 kıtalık, uzun-kısa duygulu ve anlamlı 29 Ekim şiirlerini sizler için derledik. İşte 29 Ekim Cumhuriyet konulu şiirler...

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ŞİİRLERİ! 2, 3, 4 kıtalık, uzun-kısa, duygulu ve anlamlı 29 Ekim şiirleri

Cumhuriyet Bayramı'na özel şiirler ve yazılar 2023 yılında da merak ediliyor. 29 Ekim Pazar günü Cumhuriyet'in 100. yılına özel kutlamalarda ve etkinliklerde şiir okumak isteyen kişiler en anlamlı ve güzel 29 Ekim şiirlerini inceliyor. İşte en güzel ve duygulu Cumhuriyet Bayramı şiirleri...

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ŞİİRLERİ

CUMHURİYET
Gönül verdik,
Sana erdik.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
Herkes sever,
Seni över.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
Canımızdasın, Kanımızdasın.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.

B. Kemal ÇAĞLAR

30 ağustos

CUMHURİYET BAYRAMI
Gündüz herkes neşeli,
Şenlik olur akşamı.
Bayramların güzeli,
Cumhuriyet Bayramı.

Her bayramla bir tutmam,
Bu bayram, büyük bayram.
Yurtta üç gece, üç gün,
Eğlence var, şenlik var.

Işıklar yanar bütün
Dalgalanır bayraklar.
Her bayramla bir tutmam,
Bu bayram, büyük bayram

Necdet Rüştü EFE

CUMHURİYET BAYRAMI ŞİİRLERİ

29 EKİM
En güzel günümüzdür,
Demokrasi ürünüdür,
Atatürk'ün eseridir,
Yirmi Dokuz Ekimler.

Vatandaşın hür sesi,
Vatanımın neşesi,
Kucaklıyor herkesi,
Yirmi Dokuz Ekimler.

Cumhuriyet kuruldu,
Türk'ün sesi duyuldu,
Törenlerle kutlandı,
Yirmi Dokuz Ekimler.

Fethi BOLAYIR

CUMHURİYET BAYRAMI ŞİİRLERİ2

AKDENİZ’E DOĞRU
EğiImez başımıza taç yaptık hürriyeti,
ZaferIe kaIbimize yazdık Cumhuriyeti…

Sakarya’dan su içtik o çeIik süngüIerIe,
YuvaIarı dağıImış bir avuç yıImaz erIe.

“Hedef Akdeniz, asker!” diyen parmağa koştuk…
Zafer bahçeIerinden güI koparmağa koştuk…

Yol gösterdi göklerden bize binlerce yıldız,
Kıpkızıl ufuklardan taştı al bayrağımız.

Koştuk aslanlar gibi kükreyip dağdan dağa
Canavarlar dişinden vatanı kurtarmağa.

Sakarya’dan su içtik o çelik süngülerle,
Yuvaları dağılmış bir avuç yılmaz erle.

Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti,
Zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti…

Ömer Bedrettin UŞAKLI

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI
29 EKİM 1923de başlattın. Armağan ettin bize. 29 EKİM 1923de
Yepyeni yaşam verdin bize.

Atatürk’üm 29 EKİM 1923de Hayata başladık seninle, 29 EKİM 1923de
Cumhuriyeti ilan ettin bize.

Sena KARTAL

Günün önemli manşetleri


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