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29 Ekim'de EFT yapılır mı? Bugün EFT havale yapılıyor mu?

29.10.2021 01:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gününde banka işlemi olan vatandaşlar EFT ve havale gönderme saatlerini merak ediyor. EFT ve havalenin yapılıp yapılamadığı araştırılmaya başlandı. Peki 29 Ekim'de EFT yapılır mı? Bugün EFT havale yapılıyor mu? İşte ayrıntılar...

29 Ekim'de EFT yapılır mı? Bugün EFT havale yapılıyor mu?

Vatandaşlar EFT ve havale gönderme saatlerini araştırıyor. EFT ve havalenin yapılıp yapılamadığı Milli Bayramda merak konusu oldu. Peki 29 Ekim'de EFT yapılır mı?

29 EKİM'DE EFT YAPILIR MI?

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. senesinde kamu kuruşlarında resmi tatil olduğundan bankaların çalışma durumu ve EFT ve Havale saatleri araştırması yapılıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle 28 Ekim saat 13.00'te resmi tatil başlıyor ve 29 Ekim günü tatil devam ediyor.

Resmi tatil dolasıyla bankalarda da 28 Ekim öğleden sonra resmi tatil başlayacak ve 29 Ekim tarihinde de tatil olacak.

RESMİ TATİLDE EFT NASIL YAPILIR?

Resmi tatillerde EFT yapılması durumunda para tatil bittikten sonra iş günlerinde aktarılıyor.

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