29 Ekim tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi olacak?

Cumhuriyetten önce ülke padişah tarafından yönetiliyordu. 1925'te çıkarılan kanun ile, Cumhuriyet yönetiminin ilan edildiği 29 Ekim milli bayram olarak kabul edildi. Ülkemizde bayram ve özel günlerde resmi tatil uygulanıyor. 29 Ekim'in resmi tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. 29 Ekim bu yıl cuma gününe denk geliyor.

29 EKİM TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda resmi tatil uygulanıyor. 29 Ekim'de devlet daireleri, bankalar, okullar kapalı olacak. 28 Ekim ise yarım gün olacak. 29 Ekim'in bu sene cuma gününe denk gelmesi ile çalışanlar 3 gün tatil yapacak.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetin onuncu yılının kutlandığı 29 Ekim 1933'te verdiği Onuncu Yıl Nutku'nda, 29 Ekim'i "en büyük bayram" olarak nitelendirmişti.

CUMHURİYET YÖNETİMİ İLE ELDE EDİLEN HAKLAR NELERDİR?

Cumhuriyet yönetimi ile elde edilen haklar şu şekildedir: Yaşama, sağlık ve eğitim hakkı, kadınlarda seçme ve seçilme hakkı, düşünce özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü, özel hayatın gizliliği, dilekçe hakkı, konut dokunulmazlığı ve basın özgürlüğü.



