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29 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 19:25 | Son Güncelleme

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 68 kişi hayatını kaybetti, bin 427 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. İşte 29 Eylül Türkiye koronavirüs tablosunda son durum...

29 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu paylaştı

29 Eylül 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 114 bin 940 Kovid-19 testi yapıldı, 1427 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 68 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1583 oldu.

Son 24 saatte 1452 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 278 bin 504'e yükseldi.

BAKAN KOCA: AĞIR HASTA SAYIMIZ DURAĞAN SEYREDİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Bugün tespit edilmiş 1.427 yeni hastamız var. Virüs ile mücadele birlikte yapıldığında netice veriyor. Mücadeleye güç katan birlikte tedbirlere uymak. Başarının devamı ve sürekliliği için mücadeleye destek verin."
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TÜRKİYE'NİN GENEL KORONAVİRÜS TABLOSU

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