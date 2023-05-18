29 MAYIS PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ? Seçim 2. tur sonrası okullar var mı, resmi tatil mi? Gözler MEB'de!

29 Mayıs tatil mi sorusu, seçimlerin ikinci tura kalmasının ardından merak edildi. Bilindiği üzere 29 Mayıs Pazar günü 81 ildeki okullarda 2. tur seçimler için oy kullanılacak. Seçimin ertesi günü olan 29 Mayıs günü için Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den açıklama bekleniyor. Yapılacak açıklamaya göre 29 Mayıs Pazartesi gününün resmi tatil olup olmadığına ilişkin sorular netlik kazanacak. 2. tur seçimlerin gerçekleşeceği 28 Mayıs genel seçim gününden sonra, okulların 29 Mayıs'ta tatil olma durumu şimdiden sorgulanıyor. İşte detaylar...

29 MAYIS PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 14 Mayıs seçimleri ertesi günü olan 15 Mayıs Pazartesi gününe ilişkin açıklamada bulunmuştu. Özer, “Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin ertesi günü olan 15 Mayıs'ta okullarımızı sağlıklı bir şekilde hazırlamak için eğitim öğretime bir gün ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız." ifadelerine yer vermişti.

İkinci tur seçimlerin ertesi günü olan 29 Mayıs Pazartesi günü de okulların tatil edileceği tahmin ediliyor. Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama gelmesi halinde haberimiz güncellenecektir.



