29 Mayıs resmi tatil mi? 29 Mayıs tatil mi? 29 Mayıs bugün resmi tatil mi?

29 Mayıs Türk tarihi açıısndan önemli bir tarihtir. İstanbul'un Fethi'nin 569. yıldönümü nedeniyle pek çok vatandaş bu tarihin tatil olup olmadığını araştırıyor. Öte yandan her sene başında resmi tatil takvimi yayınlanıyor ve resmi tatillerin neler olduğu bu şekilde netlik kazanıyor. Peki; 29 Mayıs tatil mi? İstanbul'un Fethi 29 Mayıs bugün resmi tatil mi? İşte haberin detayları...

29 MAYIS TATİL Mİ?

29 Mayıs tarihi resmi tatiller arasında yer almıyor. Buna göre o gün çalışanlar için herhangi bir mola söz konusu olmayacak.

İSTANBUL'UN FETHİ KAÇINCI YILI?

Bu sene fethin 569. Yılı kutlanıyor. Fatih Sultan Mehmet'in 53 günlük kuşatması 29 Mayıs 1453 tarihinde son bulmasından ve Doğu Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasından bu yana tam 569 yıl geçmiştir.





