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29 Mayıs resmi tatil mi? 29 Mayıs tatil mi? 29 Mayıs bugün resmi tatil mi?

29.05.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Mayıs resmi tatil mi, 29 Mayıs tatil mi soruları günün en çok sorulan soruları arasında yer alıyor. Fatih Sultan Mehmet'in 53 günlük kuşatması 29 Mayıs 1453 tarihinde son bulmasından ve Doğu Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasından bu yana tam 569 yıl geçti. Bu önemli günde "29 Mayıs tatil mi? İstanbul'un Fethi 29 Mayıs bugün resmi tatil mi?" soruları yanıt bekliyor. İşte 29 Mayıs'a dair detaylar!

29 Mayıs resmi tatil mi? 29 Mayıs tatil mi? 29 Mayıs bugün resmi tatil mi?

29 Mayıs Türk tarihi açıısndan önemli bir tarihtir. İstanbul'un Fethi'nin 569. yıldönümü nedeniyle pek çok vatandaş bu tarihin tatil olup olmadığını araştırıyor. Öte yandan her sene başında resmi tatil takvimi yayınlanıyor ve resmi tatillerin neler olduğu bu şekilde netlik kazanıyor. Peki; 29 Mayıs tatil mi? İstanbul'un Fethi 29 Mayıs bugün resmi tatil mi? İşte haberin detayları...

29 MAYIS TATİL Mİ?

29 Mayıs tarihi resmi tatiller arasında yer almıyor. Buna göre o gün çalışanlar için herhangi bir mola söz konusu olmayacak.

29 Mayıs resmi tatil mi? 29 Mayıs tatil mi? 29 Mayıs bugün resmi tatil mi?

İSTANBUL'UN FETHİ KAÇINCI YILI?

Bu sene fethin 569. Yılı kutlanıyor. Fatih Sultan Mehmet'in 53 günlük kuşatması 29 Mayıs 1453 tarihinde son bulmasından ve Doğu Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasından bu yana tam 569 yıl geçmiştir.

29 Mayıs resmi tatil mi? 29 Mayıs tatil mi? 29 Mayıs bugün resmi tatil mi?

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İstanbul
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