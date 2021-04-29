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  4. 29 Nisan son depremler | 29 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

29 Nisan son depremler | 29 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

29.04.2021 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem mi oldu? Ege ve Akdeniz bölgesinde bir süredir devam eden depremler, 29 Nisan itibariyle de devam ediyor. Özellikle Oniki Adalar merkezli depremler oldukça dikkat çekiyor. 29 Nisan tarihi itibariyle şiddeti 3’den büyük olan bir deprem kaydedilmedi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

29 Nisan son depremler | 29 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı listeye göre, bugün gerçekleşen depremler Ege ve Akdeniz kıyılarında yer alıyor. Bir süredir küçük sarsıntılarla sık sık sallanan Akdeniz kıyılarında, düşük şiddetli depremlerse halen devam ediyor. Açıklanan listede depremlerin; nerede olduğu, saat kaçta olduğu ve büyüklüğü de yer alıyor.

SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı listeye göre, bugün gerçekleşen depremler Ege ve Akdeniz kıyılarında yer alıyor. Bir süredir küçük sarsıntılarla sık sık sallanan Akdeniz kıyılarında, düşük şiddetli depremlerse halen devam ediyor. Açıklanan listede depremlerin; nerede olduğu, saat kaçta olduğu ve büyüklüğü de yer alıyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

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AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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deprem kandilli rasathanesi Akdeniz

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