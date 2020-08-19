2K ve Steam son saniye üçlüğü attı: 249 TL'lik NBA 2K20 Steam'de 19,92 TL'ye düştü!

NBA 2K20 basketbolseverlerin severek oynadığı bir oyun. Grafikleriyle öne çıkan ve çok oyunculu modlara da ev sahipliği yapan 2K20, PC platformunda da bulunuyor. Fakat NBA 2K20'ye sahip olabilmek için en azından Steam üzerinden 249 TL ödemek gerekiyor. Üstelik ek sürümlerle ile bu fiyat daha da katlanıyor. Ancak Steam bugün inanılmaz bir sürprize imza attı.

NBA 2K20 STEAM'DE İNDİRİME GİRDİ

Steam, NBA 2K20'nin fiyatında indirime gitti. Normal fiyatı 249 TL olan oyun, 19,92'den satılmaya başladı. Oyunun Digital Deluxe Edition ve Legend Edition sürümlerinin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yok. Her iki sürüm de sırasıyla 329 TL'den ve 399 TL'den satılmaya devam ediyor. Oyuna PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Android, iOS ve Stadia gibi platformlardan da indirmek mümkün. Ancak bu platformlarda herhangi bir indirim şimdilik geçerli değil.

İŞTE NBA 2K20'Yİ İNDİRİMLİ ALABİLECEĞİNİZ SON TARİH

Tabi bir kampanya ve her kampanyanın olduğu gibi bu kampanyanın da bir süresi var. NBA 2K20 1 Eylül tarihine kadar 19,92 TL'den satın alınabilecek. Bu tarihten sonra NBA 2K20 tekrar 249 TL'den satılmaya başlanacak. 4 Eylül'de ise NBA 2K21 oyunseverlere sunulacak. Kim bilir, NBA 2K21'in çıkışıyla birlikte NBA 2K20 belki bir kez daha indirim alabilir.

