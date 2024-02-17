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  4. 3,5 yaşındaki çocuğun 25 aylık oğluna 'bebek' diyerek yaptığını iddia etti... "Tek tesellim, oğlum bunu anlamadı"

3,5 yaşındaki çocuğun 25 aylık oğluna 'bebek' diyerek yaptığını iddia etti... "Tek tesellim, oğlum bunu anlamadı"

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
17.02.2024 09:54 | Son Güncelleme:
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25 aylık çocuğuna 3,5 yaşındaki farklı bir çocuğun zorbalık yaptığını iddia eden annenin videosu sosyal medyada gündem oldu. Anne, çektiği videoda oğluna "Aslan bebek" diye tezahürat tutturulduğunu ve şaşkına döndüğünü ifade etti.

Sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşılan bir videoya binlerce yorum ve beğeni geldi. Videoda bir kadın oğlunun 3,5 yaşındaki bir çocuk tarafından 'bebek' denilerek zorbalığa uğradığını belirtti.

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'ASLAN BEBEK' ZORBALIKTAN SAYILDI

Videoda kadın, "25 aylık oğlum Aslan, bugün ilk kez zorbalığa uğradı. Sabah onu okula bırakıyordum, yağmur yağdığı için salyangozları görmek istemişti ama salyangozlar evlerine gitmişti... Bir de ayrılmakta hala başarılı olamadığımız için biraz ağladı. Sonra yanımızdaki 3-3,5 yaşındaki çocuk, 'Aslan bebek' diye tezahürat tuttu." dedi.

3,5 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖZÜR DİLEMİŞ

Tek tesellisinin oğlunun bunu anlamadığını belirten anne, "Ve ben gerçekten neye uğradığımı şaşırdım. Sonrasında üzüntümü öğretmeniyle paylaşınca çocuğun Aslan'dan özür dilediğini söyledi ama burada konu çocuğun davranışı değil. Rica ederim çocuklarınıza 'sen bebek misin, bebekler ağlar' demeyin. Bunu zamanında çokça kez ağlama denildiği için ağlayamayan bir yetişkin ve anne olarak rica ediyorum. Ağlamak çok güzel bir şey." ifadelerini kullandı.

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