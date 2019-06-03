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3-9 Haziran haftalık burç yorumları

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BURÇLAR - ASTROLOJİ HABERLERİ  | 03.06.2019 00:25 | Son Güncelleme

Haftaya İkizler burcundaki yeniay ile başlıyoruz. Devamında Salı günü Merkür Yengeç burcuna, Pazar günü de Venüs İkizler burcuna geçiyor. Bakalım her burcu neler bekliyor?

3-9 Haziran haftalık burç yorumları

KOÇ

koc

3-9 Haziran haftasına yoğun bir tempoyla başlayabilirsiniz. 3 Haziran Pazartesi günü İkizler burcundaki yeniay yoğun temponuzda size fırsatlar sunacak. Çalışıyorsanız belki çok mesai yapacaksınız. DEVAMI

BOĞA

boga

3-9 Haziran haftasına başladığınızda finansal durumunuz öne çıkabilir. Pazartesi 3 Haziran’da gerçekleşecek İkizler burcundaki yeniay, istediğiniz maddi gelişmeleri hayatınıza sunabilir. Yeni bir iş ya da ortaklık teklifi gelirinizi arttırabilir. DEVAMI

İKİZLER

ikizler

3-9 Haziran haftasına başlarken sizlerin enerjisine kimse yetişemiyor. Pazartesi günü 3 Haziran’da İkizler burcunda yeniay oluşuyor. Yeniay size hayatınızın her alanında yeni fırsatlar sunmaya geliyor. DEVAMI

YENGEÇ

yengec

3-9 Haziran haftasına başladığınızda enerjiniz düşük olsa da İkizler burcundaki yeniay keyfinizi yerine getirecektir. 3 Haziran Pazartesi gerçekleşecek yeniay eskiyi silmek için güzel bir fırsat sağlayacaktır. Geçmişe odaklandığınızda bir adım ilerleyemediğinizi fark edebilirsiniz. DEVAMI

ASLAN

aslan

3-9 Haziran haftasına şanslı bir başlangıç yapıyorsunuz. Bu şansı İkizler burcundaki yeniayla da pekiştiriyor olacaksınız. 3 Haziran Pazartesi oluşan yeniay, sosyal çevrenizde yeni başlangıçlar yapmanıza destek olacak. DEVAMI

BAŞAK

basak

3-9 Haziran haftasına geleceğinizle ilgili planlarınıza odaklanarak başlayabilirsiniz. Kariyer konularında aklınıza takılan durumlar için kendinize yeni bir yol çizmek isteyebilirsiniz. 3 Haziran Pazartesi günü İkizler burcunda yeniay oluşuyor. DEVAMI

TERAZİ

terazi

3-9 Haziran haftasına pozitif gelişmelerle başlıyorsunuz. 3 Haziran İkizler yeniayıyla beraber bu olumlu havayı daha iyi hissedeceksiniz. Bu yeniay ile yeni bir eğitime başlamaya karar verebilirsiniz. Olumlu haberleri alabilirsiniz. DEVAMI

AKREP

akrep

3-9 Haziran haftasına ekonomik koşullarınıza odaklanarak başlayabilirsiniz. Pazartesi 3 Haziran’da yeniay meydana geliyor. 12 derecede İkizler burcundaki yeniay ekonomik durumunuzu iyileştirecek yeni bir fırsat sunabilir. DEVAMI

YAY

yay

3-9 Haziran haftasına başladığınızda ilişki ve evlilik hayatınızdaki gelişmelere hazır olun. 3 Haziran Pazartesi İkizler burcunun 12 derecesinde yeniay gerçekleşiyor. Yeniay yalnızlar için yeni bir ilişkinin başladığı bir gün olabilir. DEVAMI

OĞLAK

oglak

3-9 Haziran haftasına başladığınızda geçen haftaya oranla kendinizi daha bitkin hissedebilirsiniz. Merak etmeyin yeniay sizi yükseltecektir. 3 Haziran Pazartesi İkizler burcundaki yeniay sağlığınızda yeni bir başlangıca sebep olabilir. DEVAMI

KOVA

kova

3-9 Haziran haftasına aşkla başlıyorsunuz. Şansınızın açık olduğu bir hafta başı sizi bekliyor. Özellikle 3 Haziran yeniayı Pazartesi günü size çok iyi gelecek. Yeniayda sizi mutlu edecek gelişmeler yaşayabilirsiniz. DEVAMI

BALIK

balik

3-9 Haziran haftasına başladığınızda sakin bir enerjiniz var. Pazartesi günü 3 Haziran tarihinde 12 derece İkizler burcundaki yeniayda ailecek sevineceğiniz yeni bir gelişme yaşayabilirsiniz. DEVAMI


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