3-9 Haziran haftalık burç yorumları

KOÇ

3-9 Haziran haftasına yoğun bir tempoyla başlayabilirsiniz. 3 Haziran Pazartesi günü İkizler burcundaki yeniay yoğun temponuzda size fırsatlar sunacak. Çalışıyorsanız belki çok mesai yapacaksınız. DEVAMI

BOĞA

3-9 Haziran haftasına başladığınızda finansal durumunuz öne çıkabilir. Pazartesi 3 Haziran’da gerçekleşecek İkizler burcundaki yeniay, istediğiniz maddi gelişmeleri hayatınıza sunabilir. Yeni bir iş ya da ortaklık teklifi gelirinizi arttırabilir. DEVAMI

İKİZLER

3-9 Haziran haftasına başlarken sizlerin enerjisine kimse yetişemiyor. Pazartesi günü 3 Haziran’da İkizler burcunda yeniay oluşuyor. Yeniay size hayatınızın her alanında yeni fırsatlar sunmaya geliyor. DEVAMI

YENGEÇ

3-9 Haziran haftasına başladığınızda enerjiniz düşük olsa da İkizler burcundaki yeniay keyfinizi yerine getirecektir. 3 Haziran Pazartesi gerçekleşecek yeniay eskiyi silmek için güzel bir fırsat sağlayacaktır. Geçmişe odaklandığınızda bir adım ilerleyemediğinizi fark edebilirsiniz. DEVAMI

ASLAN

3-9 Haziran haftasına şanslı bir başlangıç yapıyorsunuz. Bu şansı İkizler burcundaki yeniayla da pekiştiriyor olacaksınız. 3 Haziran Pazartesi oluşan yeniay, sosyal çevrenizde yeni başlangıçlar yapmanıza destek olacak. DEVAMI