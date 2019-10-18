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"3. Afrika Ülkeleri Müslüman Dini Liderler Zirvesi" yarın başlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 11:42 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığınca üçüncü kez düzenlenen zirve, 50 civarında ülke ve bölgeden aralarında din işleri bakanları, dini idare başkanları veya temsilcileriyle akademisyen, aktivist, gazeteci ve yazarların da yer alacağı 250 davetlinin katılımıyla gerçekleştirilecek - Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımının beklendiği zirve, yapılacak oturum ve panellerin ardından 22 Ekim'de sona erecek

İSTANBUL (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen ve birçok ülke ve bölgeden din adamını İstanbul'da bir araya getirecek "3. Afrika Ülkeleri Müslüman Dini Liderler Zirvesi" yarın başlayacak.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, bu yıl üçüncüsü düzenlenen zirve, yurt dışından 50 civarında aralarında din işleri bakanları, dini idare başkanları veya temsilcileriyle akademisyen, aktivist, gazeteci ve yazarların da yer alacağı 250 davetlinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Dünyanın dört bir tarafından Müslümanlarla tanışmak, ihmal edilmiş kardeşlik bağlarını ihya etmek, temel sorunları ele almak ve bu sorunların çözüm yollarını müzakere etmek, din eğitimi ve din hizmetleri alanlarında iş birliği yapmak veya var olan iş birliğini daha ileri seviyelere taşımak amacıyla düzenlenen zirvenin açılış törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımı bekleniyor.

Zirvenin hedefleri arasında, Türkiye'nin Afrika'daki Müslüman ülke ve topluluklarıyla tarihi bağlarının güçlendirilmesi ve geliştirilmesi, Türkiye'nin dini alandaki özgün birikim ve tecrübesinin kıta Müslümanlarıyla paylaşılması, Afrika ülkeleriyle siyasi ve ekonomik alanlarda kaydedilen gelişmelerin dini ve kültürel alanları kapsayacak şekilde genişletilerek sürdürülebilirliğe kavuşturulması, Afrika'nın dini temsilcilerinin Türkiye ile dini ve kültürel alanlarda iş birliği yapma arzularının planlı şekilde karşılanması yer alıyor.

Birçok önemli başlığın ele alınacağı zirvede, masaya yatırılacak konular şöyle:

"Kıta ülkeleri ile var olan tarihi, dini ve kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi, ülkelerin dini idareleri ile kurumsal ilişkilerin daha sağlıklı tesis edilebilmesi için karşılıklı koordinasyon planı. 2006'da birincisi, 2011'de ikincisi gerçekleştirilen toplantılar sonucunda uygulamaya konulan Afrika ülkelerinden öğrenci getirme projesi ile Afrika ülkelerinde düzenlenen vekalet yoluyla kurban organizasyonu ve ramazan ayı programlarının genel bir değerlendirmesi, mezkur projelerin bütün kıtayı kapsayacak şekilde genişletilmesi konusunun müzakere edilmesi. Başkanlık tarafından uygulamaya konulan Kardeş Şehir Projesinin Afrika kısmının genel bir değerlendirmesi ve uygulama alanının Afrika kıtasındaki yerel ihtiyaçlar da dikkate alınarak daha geniş bir coğrafyaya yayılması. Afrika ülkelerinde yaşayan dindaşlarımızın doğru dini bilgiye ulaşmalarını temin etmek maksadıyla dini yayın ihtiyaçlarının tespiti, buna yönelik ortak bir yayın politikası belirlenmesi ve basım-yayım faaliyet planı geliştirilmesi."

Katılımcılara Türkçe, Arapça, İngilizce ve Fransızca olmak üzere dört dilde hizmet verilecek zirve, oturum ve panellerin ardından 22 Ekim'de sona erecek.

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3. Afrika Ülkeleri Müslüman Dini Liderler Zirvesi

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