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3. Ahmed-i Hani Kültür Sanat ve Turizm Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 17:08 | Son Güncelleme

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve iki gün sürecek festival başladı - Vali Süleyman Elban: - "Çocuklarımızı tıpkı zirve şahsiyeti olmuş Ahmed-i Hani gibi çok yönlü yetiştirmek zorundayız"

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Ahmed-i Hani Kültür Sanat ve Turizm Festivali başladı.

Ahmed-i Hani'nin maneviyatının ve isminin yeni nesillere aktarılması amacıyla Ağrı Valiliği, Doğubayazıt Kaymakamlığı, Doğubayazıt Belediyesi, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) iş birliğiyle organize edilen festivalde, Ahmed-i Hani'nin Türbesi'nin bulunduğu alanda mevlit okutuldu.

Daha sonra festivale katılan yüzlerce kişi, öğle namazının ardından İslam alimi Ahmed-i Hani'yi anmak için türbe önünden başlayarak ellerindeki Türk bayraklarıyla etkinliklerin yapılacağı İshak Paşa Sarayı'na kadar yürüdü.

Ağrı Valisi Süleyman Elban, saray avlusunda düzenlenen açılış programında yaptığı konuşmada, Ahmed-i Hani'nin örnek alınması gereken bir şahsiyet olduğunu söyledi.

- "Çocuklarımızı Ahmed-i Hani gibi çok yönlü yetiştirmek zorundayız"

Ahmed-i Hani'nin, birçok yeteneği ve farklı disiplini birleştirmiş bir insan olduğunu ifade eden Elban, şöyle konuştu:

"Biz de bugün nesillerimizi, yavrularımızı bu şekilde yetiştirmeliyiz. Yani salt okuduğu okuldaki dersiyle, salt dini ilimlerle ya da salt sanatla uğraştırmak o çocuğumuzun hakkıyla yetişmesi anlamına gelmiyor. Onun için biz de onları tıpkı zirve şahsiyeti olmuş Ahmed-i Hani gibi çok yönlü yetiştirmek zorundayız. Nesillerin Ahmed-i Hani'yi örnek alarak yetişmesi bölgeye huzur getirecektir. Eğer onu örnek alan çok yönlü yetişmiş nesillerimiz olursa bu toprakların erozyona uğramış ruhu da Ahmed-i Hani dönemindeki gibi onun kaleminden damlayan güzel mürekkebi her tarafa damla damla yayılır ve o gelişmiş kültür ortamında yetişen çok yönlü insanlarımızla da öyle bir iklim oluşur ki, şehirdeki o irfan iklimi, güzel ahlak iklimi herkesi sarar."

Elban, Ahmed-i Hani'nin sadece kendisi için değil toplum için de ilim ve bilim yaptığını, çok dindar bir insanın pozitif bilimlerle de çok ileriye gidilebileceğini gösterdiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Vali Elban ve beraberindekiler, sarayın avlusunda açılan "Bir Zaman Selçuklu" sergisi ile kültür ve sanat çalışmalarının bulunduğu stantları gezdi.

Katılımcılar daha sonra Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Doğubayazıt Meslek Yüksek Okulunda, 6 ülkeden 80 bilim adamının katılımıyla bilim adamı Prof. Dr. Fuat Sezgin adına düzenlenen 3. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu'na katıldı.

Festival, çeşitli etkinliklerle iki gün sürecek.

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Ağrı Ahmed-i Hani başladı Doğubayazıt festival

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