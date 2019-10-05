3. Ahmed-i Hani Kültür Sanat ve Turizm Festivali

Ahmed-i Hani'nin, birçok yeteneği ve farklı disiplini birleştirmiş bir insan olduğunu ifade eden Elban, şöyle konuştu:

"Biz de bugün nesillerimizi, yavrularımızı bu şekilde yetiştirmeliyiz. Yani salt okuduğu okuldaki dersiyle, salt dini ilimlerle ya da salt sanatla uğraştırmak o çocuğumuzun hakkıyla yetişmesi anlamına gelmiyor. Onun için biz de onları tıpkı zirve şahsiyeti olmuş Ahmed-i Hani gibi çok yönlü yetiştirmek zorundayız. Nesillerin Ahmed-i Hani'yi örnek alarak yetişmesi bölgeye huzur getirecektir. Eğer onu örnek alan çok yönlü yetişmiş nesillerimiz olursa bu toprakların erozyona uğramış ruhu da Ahmed-i Hani dönemindeki gibi onun kaleminden damlayan güzel mürekkebi her tarafa damla damla yayılır ve o gelişmiş kültür ortamında yetişen çok yönlü insanlarımızla da öyle bir iklim oluşur ki, şehirdeki o irfan iklimi, güzel ahlak iklimi herkesi sarar."

Elban, Ahmed-i Hani'nin sadece kendisi için değil toplum için de ilim ve bilim yaptığını, çok dindar bir insanın pozitif bilimlerle de çok ileriye gidilebileceğini gösterdiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Vali Elban ve beraberindekiler, sarayın avlusunda açılan "Bir Zaman Selçuklu" sergisi ile kültür ve sanat çalışmalarının bulunduğu stantları gezdi.

Katılımcılar daha sonra Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Doğubayazıt Meslek Yüksek Okulunda, 6 ülkeden 80 bilim adamının katılımıyla bilim adamı Prof. Dr. Fuat Sezgin adına düzenlenen 3. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu'na katıldı.

Festival, çeşitli etkinliklerle iki gün sürecek.

