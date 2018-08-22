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3 ana kameralı Oppo R17 Pro’dan yeni video

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.08.2018 08:23 | Son Güncelleme

Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden biri olan Oppo, önümüzdeki günlerde satışa sunacağı yeni modeli için kısa bir tanıtım videosu yayınladı. İşte Oppo R17 Pro için yayınlanan video.

3 ana kameralı Oppo R17 Pro’dan yeni video

Görünen o ki artık çift ana kameraya sahip akıllı telefonlar da yavaş yavaş demode olmaya başlıyor. Hatırlanacağı üzere Huawei geçtiğimiz yıl dünyanın ilk 3 ana kameralı akıllı telefonu olan P20 Pro’yu tanıtarak satışa sunmuştu. Kullanıcıların P20 Pro’ya olan ilgisi diğer üreticileri de harekete geçirdi. Muhtemelen 2019’da 3 ana kameraya sahip çok daha fazla modelle karşılaşacağız. Hatta 2019’a girmeden, bu yılın son çeyreğine doğru satışa sunulacak olan bazı modellerde de üç ana kamera ile karşılaşabiliriz. Nitekim Oppo R17 Pro da bu telefonlardan biri.

Oppo’nun, Qualcomm’un orta segmentteki yeni nesil yonga seti Snapdragon 710 ile satışa sunacağı Oppo R17 Pro, amiral gemisi sınıfında özelliklere sahip. Ekran altı parmak izi okuyucusu ile gelecek olan telefon, sistemini 8GB RAM ile destekliyor. 1080 x 2280 piksel çözünürlüğünde 6.4 inçlik AMOLED ekranla gelecek olan Oppo R17 Pro, arka tarafında 3 ana kameraya sahip olacak.

Geçtiğimiz gün Oppo tarafından yayınlanan videoda da bu üç ana kamera gözler önüne serildi.

Çinli üretici tarafından yayınlanan kısa tanıtım videosuna buradan göz atabilirsiniz

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