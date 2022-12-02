3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri! 2022 Engelliler Günü en güzel, en anlamlı resimli sözler burada! ''En büyük engel, engellenmektir''

3 Aralık Dünya Engelliler Günü her yıl olduğu gibi bu yılda çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Bu özel günde duyguları paylaşmak isteyen bir çok kişi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözlerini araştırıyorlar. Bizde 2022 en yeni, en güzel ve en anlamlı Engelliler Günü sözlerini sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler...

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ!

En büyük engel, engellenmektir.

Engeller engelliler için engel değil, engelliler için en büyük engel biziz. Engelliler Günü Kutlu Olsun

Engel onlarda değil; onları engelli gören zihinlerdedir. Empati kurarak engelleri kaldırmak, herkes gibi toplumsal hayata tam katılmalarını sağlamak, hepimizin vazifesi

"Engelsiz bir Türkiye" hedefine ulaşmak ümidiyle bütün engelli vatandaşlarımıza sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz.

Engeller engelliler için engel değil, engelliler için en büyük engel biziz.

Asıl Engelliler Onları Görmeyenlerdir.

Engeller hayatın ritmini yakalamaya engel olamaz.

DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ NEDİR?

Dünya Engelliler Günü, Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılından bu yana 3 Aralık'ta kutlanan uluslararası bir farkındalık günü. Bu günde dünya çapında organizasyonlar düzenlenmektedir. Hükûmet desteği ve sivil toplum organizasyonlarıyla birlikte bu günün kutlanması çeşitlilik göstermektedir. Her yıl bu gün için değişik bir tema edinilmektedir.



