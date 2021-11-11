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3. aşı ne zaman olmalı? 2. aşıdan sonra 3. doz aşı ne zaman yapılır?

11.11.2021 00:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 Kasım tarihinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 18 yaş üzeri tüm vatandaşların hatırlatma dozu aşılarını olabileceğini duyurdu. Peki 3. aşı ne zaman olmalı? 2. aşıdan sonra 3. doz aşı ne zaman yapılır? İşte ayrıntılar...

3. aşı ne zaman olmalı? 2. aşıdan sonra 3. doz aşı ne zaman yapılır?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Gelişme sonrası 3. doz aşının ne zaman olunması gerektiği merak ediliyor. Peki 3. aşı ne zaman olmalı?

3. DOZ AŞI NE ZAMAN OLMALI?

İki doz BioNTech aşısı olmuş olan ve üzerinden 6 ay geçmiş olan 60 yaş üstündekiler, kronik hastalarla sağlık çalışanlarına hatırlatma dozu uygulamasına başlanmıştı. Çift doz BioNTech aşısı olanlar için hatırlatma dozu uygulamasına başlanması sonrası Bakan Koca bugün yeni bir gelişmeyi duyurdu.

Bakan Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenmiş olan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın sonrasında yaptığı yazılı açıklamada aşıların koruyucu özelliğini en çok 3 ila 6 ay arasında gösterdiğine dikkat çekti ve "Bu bakımdan hatırlatma dozu aşılarının yapılması gerekmektedir. Daha önce 60 yaş üzeri vatandaşlarımız için hatırlatma dozu aşılarına başlanmıştı. Bugün yapılan değerlendirmede 18 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız için hatırlatma dozu aşılamasının başlatılmasına karar verilmiştir. Yarından itibaren mRNA aşısı olmuş ve üzerinden 6 ay zaman geçmiş 18 yaş ve üzeri vatandaşlarımız hatırlatma dozunu istedikleri aşı türünden olabileceklerdir." şeklinde konuştu.

Buna göre çift doz aşı olmuş ve üzerinden 6 ay geçmiş olan 18 yaş üzeri vatandaşlar aşı için randevu alabilecek.


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