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3 aydır kayıptı, acı haber geldi! Ev arkadaşları iple boğup dereye atmış

22.10.2021 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 3 ay önce kaybolan ve kendisinden haber alınamayan şahsın, araç anlaşmazlığı yaşadığı 3 ev arkadaşı tarafından boğularak öldürüldükten sonra Gemlik’te dereye atıldığı belirlendi. Şahıslar gözaltına alınırken, kayıp işçinin ise cesedine ulaşılamadı.

3 aydır kayıptı, acı haber geldi! Ev arkadaşları iple boğup dereye atmış

Olay 7 Ağustos’ta Karamürsel’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Karamürsel’de tersanede çalışan Selçuk Duman’dan haber alamayan ailesi polise giderek kayıp ihbarında bulundu. İhbar sonrasında inceleme başlatan polis ekipleri, Duman’ın araba anlaşmazlığı yaşadığı ve aralarında ev arkadaşlarının da olduğu 6 kişiyi Zonguldak, Kırıkkale, Karamürsel ve Gebze’de düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

İPLE BAĞLADIKLARI CESEDİ DEREYE ATTILAR

Gözaltına alınan şahıslardan 3’ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Duman’ın 3 arkadaşı ise ev arkadaşlarını anlaşmazlıkta çıkan tartışma neticesinde iple boğarak Gemlik’te dereye attıklarını itiraf ettikleri öğrenildi. İtiraf sonrasında harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipler, Gemlik’te belirtilen dere yatağında dalgıçlar eşliğinde arama başlattı. Uzun süren aramalarda Duman’ın cesedine rastlanmazken aramaların devam ettiği öğrenildi.

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TARİHİ ESER SİKKELER ELE GEÇİRİLDİ

Gözaltına alınan şahısların kullandıkları araçlarında yapılan aramalarda ise tarihi eser niteliğinde altın sikkeler ele geçirildi. Sikkeleri gizlemek isteyen şahısların, kahvaltılık malzemelerin içine sikkeleri sakladıkları belirlendi. Şahısların yapılan incelemelerinde ise tarihi eser kaçakçılığından suç kayıtlarının bulunduğu belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şahıs, sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

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(İHA)

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