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  4. 3 aylık evlilerdi! Biri polis diğeri öğretmen çiftin sır ölümü... Tabancayla vurulmuş halde bulundular

3 aylık evlilerdi! Biri polis diğeri öğretmen çiftin sır ölümü... Tabancayla vurulmuş halde bulundular

24.09.2022 19:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Sinan Bulduklu ve 3 ay önce evlendiği ingilizce öğretmeni olan eşi Berna Kargı Bulduklu, evlerinde tabancayla vurulmuş halde bulundu. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan çift tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

3 aylık evlilerdi! Biri polis diğeri öğretmen çiftin sır ölümü... Tabancayla vurulmuş halde bulundular

Olay, dün gece saatlerinde Cizre ilçesinde meydana geldi. Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Sinan Bulduklu ve öğretmen Berna Kargı Bulduklu 3 ay önce dünya evine girdi. Çiftin, evlerinde gelen silah sesleri üzerine komşular, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çifti kanlar içerisinde buldu. Ekipler, yaptıkları ilk müdahalenin ardından çifti Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Bulduklu çifti yaşamını yitirdi.

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Olayla ilgili Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cizre ilçemiz Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Berna Kargı Bulduklu, vefat etmiştir. Merhumeye Cenab-ı Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve eğitim camiasına başsağlığı diliyoruz."

CENAZELER MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ

Polis memuru Sinan Bulduklu'nun cenazesi memleketi Hatay’a, öğretmen Berna Kargı Bulduklu'nun cenazesi ise memleketi Yozgat’a gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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polis Öğretmen Şırnak cenaze
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