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3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 17:34 | Son Güncelleme

HSK Birinci Dairesi'nin Adli ve İdari Yargı 2019 Yılı Ana Kararnamesi ile 3 bin 722 hakim ve savcının görev yerinde değişikliğe gidildi - Kararname ile Diyarbakır, Samsun ve İzmir'in de arasında bulunduğu 20 ilin başsavcısı değişti - Van, Diyarbakır, Kayseri ve Trabzon bölge adliye mahkemeleri faaliyete geçirildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi'nin, Adli ve İdari Yargı 2019 Yılı Ana Kararnamesi ile 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti.

Alınan bilgiye göre, kararname ile adli ve idari yargıda 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti.

Aralarında, Diyarbakır, Samsun ve İzmir'in de bulunduğu 20 ilin başsavcısı yeniden belirlendi.

Kararnameyle ayrıca Van, Diyarbakır, Kayseri ve Trabzon bölge adliye mahkemeleri faaliyete geçirildi, bu mahkemelerin hakim ve savcı ihtiyacına göre atamalar yapıldı.

Kararname listesi, Kurulun internet sitesinden açıklanacak.

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Anahtar Kelimeler:
2019 ana kararname hsk

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