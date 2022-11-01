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  4. 3 bin kişi katıldı! Aşiret düğününe milyonluk takı yağdı

3 bin kişi katıldı! Aşiret düğününe milyonluk takı yağdı

01.11.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de Ertoşi aşiretinden Evin Parım ile Diri aşiretinden İshak Öner dünya evine girdi. 3 bin kişinin katıldığı düğünde 1,5 milyon liralık takı ve para takılırken davetliler için 50 küçükbaş kesildi.

3 bin kişi katıldı! Aşiret düğününe milyonluk takı yağdı

Hakkari Yüksekova’da yaşayan Diri aşiretine mensup iş insanı Habip Öner’in emlakçı oğlu İshak Öner ile Van’da yaşayan Ertoşi aşiretinin bir kolu Alan aşiretinden Fazıl Parım’ın kızı Evin Parım, dünyaevine girdi. Düğüne İran, Irak ve Türkiye'nin çeşitli kentlerinden yaklaşık 3 bin kişi katılırken, davetliler için 50 küçükbaş kesilerek kavurma, pirinç pilavı ve cacık ikramında bulunuldu.

1,5 MİLYON LİRALIK TAKI VE PARA

Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halayların çekildiği düğünde gelinle damada 1,5 milyon liralık takı ve para takıldı. Damadın babası Habip Öner, düğünlerine katılan davetlilere teşekkür etti.

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(DHA)

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