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  4. 506 hakim ve savcının görev yeri değişti! Aralarında Polat çiftinin soruşturmasını yürüten savcı da var

506 hakim ve savcının görev yeri değişti! Aralarında Polat çiftinin soruşturmasını yürüten savcı da var

21.12.2023 19:47 | Son Güncelleme:
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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesinin, 2023 yılı adli ve idari yargıda mazerete dayalı güz kararnamesi kapsamında, 506 hakim ve savcının görev yeri değişti. Görev yeri değişen savcılar arasında fenomenler ve yasadışı bahisi yöneten Cumhuriyet Savcısı Gökalp Kökçü'de var. Savcı Gökalp Kökçü, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet savcılığı görevine atandı.

506 hakim ve savcının görev yeri değişti! Aralarında Polat çiftinin soruşturmasını yürüten savcı da var

Adli yargıda 480, idari yargıda 26 olmak üzere toplam 506 hakim ve savcının mazeretleri kapsamında görev yerleri değişti.

Kararname kapsamında, adli yargıda Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Aydın, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine getirildi.

ARALARINDA POLATLARIN SORUŞTURMASINI YÜRÜTEN SAVCI DA VAR!

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dilan ve Engin Polat çifti, Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz çifti ve Tuzlaspor başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında da yasa dışı bahis soruşturmalarını yürüten Cumhuriyet Savcısı Gökalp Kökçü'nün görev yeri Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından değiştirildi.

Kökçü, HSK kararıyla Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı görevine atandı. Kökçü'nün yürüttüğü ve Türkiye'nin yakından takip ettiği soruşturmalara ise Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeni savcı ya da savcılar atanacak.

ADALET BAKANI TUNÇ'TAN HAYIRLI OLSUN MESAJI!

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Ülkemiz ve yargı camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, hakim ve Cumhuriyet savcılarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Savcı Dilan Polat soruşturma engin polat
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