3. Demirci Akıncıları Milli Bilinç Kampı başladı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde 3. Geleneksel Demirci Akıncıları Milli Bilinç Kampı'nın açılışı yapıldı.

Türkiye İzcilik Federasyonunca Sarıçayır Kamp Alanı'nda gerçekleştirilen organizasyonda ülkenin çeşitli illerinden gelen 203 izci, Kurtuluş Savaşı'nda büyük mücadelelerin verildiği topraklarda 5 gün boyunca kamp yapacak.

Kamp süresince tarih öğretmenleri ve akademisyenlerce izcilere Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı ve silah arkadaşlarının Kurtuluş Savaşı'nda Demirci ve yöresinde verdiği mücadeleler anlatılacak.

Türkiye İzcilik Federasyonu teknik kurul üyesi ve kamp müdürü Ercan Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Eylül'e kadar sürecek kampta 203 lider izcinin yer aldığını söyledi.

Kurtuluş Savaşı'nda düşmana karşı mücadeleler vermiş Kaymakam İbrahim Ethem Bey, Parti Pehlivan, Gördesli Makbule ve Usturumculu Halil Efe'nin etrafında toplanmış Kuvayımilliye gruplarını anmak ve onların yürüdükleri yollarda yürümek için kamp yaptıklarını belirterek şunları kaydetti:

"30 Ağustos Zafer Bayramı'nda izcilerimizle Kurtuluş Savaşı'nın gerçekleştiği bu yörelerde yürüyüşümüz olacak. Kampımızda Ankara, Balıkesir, Manisa, İzmir ve Muğla illeri başta olmak üzere birçok ilden izcimiz yer alıyor. Milli Mücadele yıllarında Mustafa Kemal Atatürk, Demirci için 'Ben orayı hiç düşünmüyorum. Çünkü orada Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı ve arkadaşları var' demiş. Biz de onların torunları olarak bugün kamptayız."