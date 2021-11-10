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3. doz aşı randevusu nasıl alınır? 3. doz aşı sıram ne zaman gelecek?

10.11.2021 23:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada hatırlatma dozu ile ilgili önemli bir gelişmeyi duyurdu. 18 yaş üstü tüm vatandaşlar 3. doz için randevu alabilecek. Peki 3. doz aşı randevusu nasıl alınır? 3. doz aşı sıram ne zaman gelecek? İşte merak edilenler ve ayrıntılar...

3. doz aşı randevusu nasıl alınır? 3. doz aşı sıram ne zaman gelecek?

Bakan Fahrettin Koca 10 Kasım tarihinde düzenlenen Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yazılı açıklamada bulundu. Buna göre 18 yaş üstü tüm vatandaşlar 3. doz için randevu alabilecek. Peki 3. doz aşı randevusu nasıl alınır?

3. DOZ AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Bugün gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısı sonrasında ise Bakan Koca önemli açıklamalarda bulundu ve 3. doz aşı hakkındaki gelişmeleri açıkladı.

Bakan Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada ''Aşıların 3 ila 6 ay arasında en çok koruyucu özellik gösterdiği belirlenmiştir. Bu bakımdan hatırlatma dozu aşılarının yapılması gerekmektedir. Daha önce 60 yaş üzeri vatandaşlarımız için hatırlatma dozu aşılarına başlanmıştı. Bugün yapılan değerlendirmede 18 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız için hatırlatma dozu aşılamasının başlatılmasına karar verilmiştir. Yarından itibaren mRNA aşısı olmuş ve üzerinden 6 ay zaman geçmiş 18 yaş ve üzeri vatandaşlarımız hatırlatma dozunu istedikleri aşı türünden olabileceklerdir.'' dedi.

  1. doz için randevu ise "mhrs.gov.tr" ve "enabiz.gov.tr" siteleri ile Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabiz mobil uygulamaları üzerinden alınabilecek.

18 YAŞ ÜZERİ TÜM VATANDAŞLAR OLABİLECEK

  1. doz aşı zorunlu olmamakla birlikte yapılması durumunda virüse karşı daha güçlü bir koruma sağlamış olacak. 18 yaş üzeri tüm vatandaşlar 3. dozu istedikleri aşı türünden olabilecek.
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3. doz aşı zorunlu mu? 3. doz aşı zorunlu mu?
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

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