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  4. 3 genç kızın öldüğü vahim olayda şoke eden gerçek! Yaptıkları hata hepsinin sonu oldu…

3 genç kızın öldüğü vahim olayda şoke eden gerçek! Yaptıkları hata hepsinin sonu oldu…

28.12.2022 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’de meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 genç kızın ölümünde ortaya çıkan detaylar kahretti. Ayşegül Yılmaz, Miray Kesici ve Feyza Gökgün’ün hayatını kaybettiği kazada sürücü koltuğunda oturan Gökgün’ün ehliyeti olmadığı öğrenildi.

3 genç kızın öldüğü vahim olayda şoke eden gerçek! Yaptıkları hata hepsinin sonu oldu…

Akıl alır gibi değil! Koceli’de meydana gelen vahim olayda 3 genç kızın ölümde kahreden bir detay ortaya çıktı. Karamürsel ilçesinde, kavşaktan hatalı dönüş yapan hafif ticari araca tankerin çarptığı kazada çocukluk arkadaşı olan Ayşegül Yılmaz (24), Miray Kesici (20) ve Feyza Gökgün (20) yaşamlarını yitirirken, sürücü Gökgün'ün ehliyetinin olmadığı belirlendi.

Kaza, 15 Aralık'ta öğle saatlerinde, D-130 yolu Karamürsel Ereğli mevkisinde meydana geldi. Karamürsel yönüne giden Ahmet Aydın'ın (42) kullandığı 77 AAG 563 plakalı tanker, kavşaktan hatalı dönüş yapan Feyza Gökgün kontrolündeki 41 K 7664 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı. Kazada, Ayşegül Yılmaz, Miray Kesici olay yerinde yaşamlarını yitirirken, ağır yaralanan Feyza Gökgün ise hastanede hayatını kaybetti. Ayşegül Yılmaz'ın babasına ait hafif ticari aracı kullandığı belirlenen Feyza Gökgün'ün ehliyetinin olmadığı belirlendi. Olayın ardından gözaltına alınan tanker sürücüsü Ahmet Aydın tutuklandı.

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Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, karşı yönden gelen hafif ticari aracın trafik ışıklarında orta şeritte yavaşladığı, aniden sola doğru dönüş yaptığı, TIR'ın sinyallerini yakmasına rağmen duramayarak hafif ticari araca çarptığı, aracın çarpmanın etkisiyle savrulduğu görüldü. Kaza tutanağında da Feyza Gökgün'ün 'sürücünün kavşaklarda seyir değiştirmesi' ve 'sola dönüşte sürücünün yolun gidişe ayrılmış olan kısmının soluna yaklaşmaması' maddelerini ihlal ettiği belirtildi.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli kaza

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