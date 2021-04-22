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3 gün aç-susuz yaşamış: Günlerdir haber alınamıyordu! Evinde baygın halde bulundu

22.04.2021 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nde 3 gündür haber alınamayan Efraim Akkuş, evinde yarı baygın halde bulundu. 66 yaşındaki Akkuş'un yataktan düştüğü ve kalkamadığı öğrenildi. Akkuş, hastaneye kaldırıldı.

3 gün aç-susuz yaşamış: Günlerdir haber alınamıyordu! Evinde baygın halde bulundu

Derince Çenedağ Mahallesi Nato Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın giriş katında yalnız yaşayan Efraim Akkuş'tan 3 gündür haber alamayan komşuları, durumdan şüphelenerek öğle saatlerinde evinin kapısını çaldı.

YARI BAYGIN HALDE BULUNDU

Kapıyı açan olmayınca ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi balkondan eve girerken, Akkuş'u yerde yarı baygın yatarken buldu.

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YATAKTAN DÜŞÜP KALKAMAYINCA 3 GÜN AÇ-SUSUZ YAŞAMIŞ

Sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Akkuş, hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Efraim Akkuş'un yalnız yaşadığı evde yataktan düştüğü ve kalkamadığı için açlık ve susuzluk nedeniyle baygınlık geçirdiği öğrenildi.

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DHA

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polis Kocaeli

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