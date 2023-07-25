3 il 5 ayrı noktada zamanla yarış! Şehrin üstünü dumanlar kapladı: Yerleşim yerleri tehdit altında

Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için büyük bir gayret harcanıyor. İzmir’in Kemalpaşa ve Menemen ilçelerinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, Kemalpaşa’daki yangın hızlı müdahale sonucu kontrol altına alındı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kemer ilçesindeki orman yangınında yanan alanın 180 hektarı geçtiğini bildirdi ve büyükşehir belediyesinin 73 araç ve 223 personeliyle yangın bölgesinde olduğunu kaydetti.

HATAY'DA YERLEŞİM YERLERİ TEHDİT ALTINDA

Antakya'ya bağlı Kisecik Mahallesinde ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında yangın başladı. Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Orman işletme müdürlüğü ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yangını kontrol altına almak için ekipler havadan 2 uçak ve 9 helikopter ile karadan ise 10 arazözle müdahale ediyor. Yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için büyük bir gayret harcanıyor.

İZMİR

İlk yangın saat 14.06 sıralarında Kemalpaşa’ya bağlı Hamzababa Mahallesi’ndeki ormanlık alanda çıktı. 14.20 sıralarında ilk müdahalesi gerçekleştirilen yangında, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere 2 uçak, 5 helikopter ile havadan, 13 arazöz 6 su ikmal ve 1 dozer ile karadan müdahale ediyor.

Diğer yangın ise Menemen Ayvacık Mahallesi’nde saat 14.18 sıralarında meydana geldi. 14.23’te ilk müdahalesi gerçekleştirilen yangına da orman ekipleri 2 uçak 1 helikopter, 6 arazöz 2 su ikmal ve 1dozer ile müdahale ediyor.

Kemalpaşa’daki yangın kontrol altına alınırken hava araçlarının tümü Menemen’e yönlendirildi. Menemen’deki alevlere 2 uçak, 6 helikopter, 13 arazöz, 6 su ikmal ve 2 dozer ile müdahale sürüyor.

ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kemer ilçesi Değirmendere Mahallesi’nde dün saat 21.08’de başlayan ev halen devam eden yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Kurmaylarından bilgi alan Başkan Böcek, daha sonra mobil yangın yönetim aracından çalışmaları takip etti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 73 itfaiye aracı, arazöz, iş makinesi ve 223 personelleriyle yangın bölgesinde çalışmalara katıldığını bildirdi.

"CİĞERLERİMİZ YANMASIN"

Yanan alanın 180 hektarı geçtiğini dile getiren Böcek, "Bütün amacımız hedefimiz yangının kısa sürede kontrol altına alınmasıdır. Ciğerlerimiz ormanımız yanmasın. Destek olan herkese teşekkürler. Poyraz nedeniyle yangın sarp kayalık alanda ilerliyor ve kontrol altına alınamadı. Havadan yoğun söndürme çalışması var. Ankara, Konya Isparta dahil tüm belediyeler ekibini gönderdi. Antalya’mıza geçmiş olsun” dedi. (İHA-DHA)



