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3 ilde eğitime kar engeli! 10 Şubat Pazartesi hangi illerde okullar tatil edildi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2020 10:49 | Son Güncelleme

Türkiye'de etkili olan kar yağışı sonrasında Trabzon ve Rize 2, Van'da ise bir gün okullar tatil edildi. 10 Şubat Pazartesi hangi illerde okullar tatil edildi?

3 ilde eğitime kar engeli! 10 Şubat Pazartesi hangi illerde okullar tatil edildi?

Türkiye'de etkili olan kar yağışı sonrası tatil haberleri peş peşe geldi. Okullar, Van'da 1 gün, Trabzon ve Rize'de ise 2 gün tatil edildi. 10 Şubat Pazartesi hangi illerde okullar tatil edildi?

VAN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı nedeniyle 10.02.2020 Pazartesi günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim, halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeline idari izin verilmiştir” denildi.

TRABZON VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Valilik'ten yapılan açıklamada "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla ilimiz genelinde 10 Şubat Pazartesi ve 11 Şubat Salı günleri, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime 2 gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı günlerde idari izinli sayılacaktır" denildi.

RİZE VALİSİ KEMAL ÇEBER ÖĞRENCİLERİN TALEBİNİ GERİ ÇEVİRMEDİ

Rize Valisi Kemal Çeber, sosyal medyadan öğrencilerin kar tatili taleplerini geri çevirmeyerek Rize'de kar nedeniyle okulların 2 gün tatil edildiğini duyurdu.

Vali Çeber tatil kararını sosyal medyadan şu şekilde açıkladı:

"Sevgili öğrencilerim ve hemşehrilerim yoğun katılımınız, fotoğraflarınız, değerlendirmeleriniz için hepinize teşekkür ediyorum. İlgili kurumların verdiği bilgiler, sizlerden gelen değerlendirme ve talepler neticesinde hepimizin ortak kararını hepimiz adına açıklıyorum. Rize Valiliği, öğrenciler ve biz Rizelilerin ortak değerlendirme ve kararı olarak;

1- Devam etmekte olan yoğun kar yağışı ve oluşabilecek muhtemel risklerden dolayı il merkezi ve köylerinde okulların 2 gün süre ile tatil edilmesine,

2- Aynı kararın kamuda çalışan hamile ve engelliler için de idari izin olarak kabulünü,

3- Dışarıdaki dostlarımız Sokak hayvanlarımız için herkesin uygun usulde, uygun yerlere yiyecek bırakmasına,

4- İlçelerimizde de aynı veriler dikkate alınarak kararın Kaymakamlar başkanlığında tüm ilçe halkı ve öğrencilerce verilmesine,

5- Yoğun katılım video, fotoğraf ve değerlendirmeler için Rize kadar güzel Rizelilere ve birbirinden tatlı öğrencilerimize teşekkür edilmesine,

6- Öğrencilerimizin tatil boyunca hastalanmamaya dikkat ederek, karın tadını sonuna kadar çıkarmasına ama kitap okuma, ders tekrarı ve ödevleri ihmal etmemesine,

Rize Valiliği tarafından tüm katılımcılar adına karar verilmiştir."

Kaynak: İHA

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
sadece okullar tatil değil 15saate yakındır şehrin yarısından faza elektrik yok bizim gibi kaloriferle isinanlar donuyoruz telefonlar gidip geliyor sanki vedaş Tedaş ve telekomda tatil
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