3 ilde eğitime kar engeli! 10 Şubat Pazartesi hangi illerde okullar tatil edildi?

Türkiye'de etkili olan kar yağışı sonrası tatil haberleri peş peşe geldi. Okullar, Van'da 1 gün, Trabzon ve Rize'de ise 2 gün tatil edildi. 10 Şubat Pazartesi hangi illerde okullar tatil edildi?

VAN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı nedeniyle 10.02.2020 Pazartesi günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim, halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeline idari izin verilmiştir” denildi.

TRABZON VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Valilik'ten yapılan açıklamada "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla ilimiz genelinde 10 Şubat Pazartesi ve 11 Şubat Salı günleri, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime 2 gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı günlerde idari izinli sayılacaktır" denildi.

RİZE VALİSİ KEMAL ÇEBER ÖĞRENCİLERİN TALEBİNİ GERİ ÇEVİRMEDİ

Rize Valisi Kemal Çeber, sosyal medyadan öğrencilerin kar tatili taleplerini geri çevirmeyerek Rize'de kar nedeniyle okulların 2 gün tatil edildiğini duyurdu.