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3 katlı bir iş merkezinin çatısında yangın çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2019 04:33 | Son Güncelleme

Çekmeköy, Mimarsinan Mahallesi, Mimarsinan Caddesi’nde bulunan 3 katlı bir iş merkezinin çatısında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

3 katlı bir iş merkezinin çatısında yangın çıktı

Çekmeköy, Mimarsinan Mahallesi, Mimarsinan Caddesi’nde bulunan 3 katlı bir iş merkezinin çatısında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, sağlık görevlileri yangın yerinde herhangi bir olumsuz durum için hazır bekletildi.
Yavru kedi son anda kurtarıldı
Çekmeköy, Mimarsinan Mahallesi, Mimarsinan Caddesi’nde bulunan 3 katlı bir iş merkezinin çatısı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı saat 03.30 sıralarında yanmaya başladı. Binanın o saatlerde boş olması büyük bir faciayı önlerken çatıdaki alevlerin içerisinde mahsur kalan yavru kediyi kurtaran iki itfaiye eri yoğun dumandan etkilendi, olay yerinde bekleyen ambulans da ilk müdahalesi yapılan itfaiye erlerinin sağlık durumları iyi. Çatıdaki dumandan etkilenen kediye ilk müdahaleyi yapan itfaiye erleri daha sonra kediyi veterinere götürdü. Polisin çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı gözlemlenirken vatandaşların meraklı gözlerle yangını ve itfaiye ekiplerinin müdahalesini izlemesi dikkatlerden kaçmadı.

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