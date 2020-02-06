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  4. 3 kişinin öldüğü uçak kazası sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan flaş açıklama!

3 kişinin öldüğü uçak kazası sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan flaş açıklama!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2020 02:22 | Son Güncelleme

3 kişinin öldüğü 179 kişinin yaralandığı uçak kazası sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan açıklama geldi. Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmesi (İSG) tarafından yapılan açıklamada "Kaza sonrası kapanan pistimiz saat 04.00 itibariyle tüm uçuşlara açılacaktır." ifadelerine yer verildi.

3 kişinin öldüğü uçak kazası sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan flaş açıklama!

Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmesi (İSG) sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak kaza sonrası kapanan pistin saat 04.00 itibariyle tüm uçuşlara açılacağını belirtti.

Açıklamada; "5 Şubat 2020 günü akşam saatlerinde havalimanımıza iniş yapan bir uçağın pistten çıması sonucu hepimizi derinden yaralayan bir kaza meydana gelmiştir. Söz konusu kazada yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı olanlara da acil şifalar diliyoruz. Kaza sonrası kapanan pistimiz 6 Şubat günü saat 04.00 itibariyle tüm uçuşlara açılacaktır. Uçuşlarda yaşanabilecek değişiklik ya da iptaller hakkında tüm yolcularımız ilgili havayollarından bilgi alabilirler"

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Anahtar Kelimeler:
Sabiha Gökçen Havalimanı uçak kazası

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