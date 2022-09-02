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3 kişiyi kaçırıp 15 milyon TL fidye istediler! Ormanlık alana götüreceklerdi

02.09.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da meydana gelen korkunç olayda 3 kişi araca bindirilerek kaçırıldı. Şüpheliler, söz konusu kişilerden küçük kardeşin hayatına karşılık 15 milyon TL isterken, yol uygulaması yapan polislere rehin alınan kişiler kaçırıldıklarını söyledi. Araçta yapılan aramada1 adet tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 kişiyi kaçırıp 15 milyon TL fidye istediler! Ormanlık alana götüreceklerdi

Olay, 30 Ağustos'ta saat 16.00 sıralarında Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana geldi. D.A.ve kardeşi D.A.(21) iş yerlerinden çıkarak lüks otomobile bindiği sırada plakasız araç ile gelen 5 kişi tarafından silah zoruyla kaçırıldı. Kardeşleri tehdit ederek birlikte iş yaptıkları M.A.K.’nin evinin adresini öğrenen şüpheliler, onu da alıp zorla aynı otomobile bindirdi. Şüphelilerden Ahmed Sakın (30) ve Ramazan Sakın (27), kardeş D.A.’yı farklı bir araca bindirerek kaçırdı.

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POLİS HAREKETLERİNDEN ŞÜPHELENDİ

D.A.’nın hayatına karşılık ağabey D.A. ile ortakları M.A.K.’den 15 milyon TL fidye isteyen şüpheliler D.A. ile M.A.K.’yi Osmangazi ilçesi İsmetiye mevkinde ormana götürmek için yola çıktı. Eski Gemlik Yolu Caddesi’nde rutin yol kontrolü uygulaması yapan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı yunus ekipleri şüpheli İbrahim Halil Yalçın (27), Bover Sadeba (25) ve Muhammed Ali Bilgin (24) ile kaçırılan D.A. ve M.A.K.’nin içinde bulunduğu otomobili durdurdu. Araçta bulunanların hareketlerinden şüphelenen ekipler onları araçtan indirdi. Bu sırada polis ekiplerine olayı anlatarak kaçırıldıklarını söyleyen D.A. ile M.A.K. yardım istedi. 3 şüpheliyi gözaltına alan ekiplerin araçta yaptığı aramada da 1 adet tabanca ele geçirildi.

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REHİN TUTULAN KARDEŞ KURTARILDI

Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, kaçırılan D.A.’nın rehin tutulduğu adresi tespit etti. Düzenlenen operasyonda D.A. kurtarılırken, Ahmed Sakın ve Ramazan Sakın yakalandı. Gözaltına alınan İbrahim Halil Yalçın, Bover Sadeba, Muhammed Ali Bilgin, Ahmed Sakın ve Ramazan Sakın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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2 KARDEŞİN KAÇIRILMA ANI KAMERADA

Öte yandan, D.A. ile kardeşi D.A.’nın otomobile bindiği sırada 5 şüpheli tarafından kaçırılma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki kardeşin otomobile bindiği sırada plakasız araçtan inen 5 kişiden 3’ünün kardeşlerin otomobiline bindiği, araca binen şüphelilerden birinin direksiyon başında oturan kardeşin yerine geçerek aracı kaçırdığı ve diğer 2 şüphelinin geldikleri araçla olay yerinden uzaklaşması görülüyor.

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(DHA)

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