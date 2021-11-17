3 milyon kişinin ölüm nedeni: Alkol bağımlılığından kurtulmak mümkün!

Bir asrı aşkın süredir bağımlılıklarla mücadelesini sürdüren Yeşilay, 15-21 Kasım Alkol Farkındalık Haftası’nda açıklama yaptı. Bağımlılıkların bireyler ve toplum açısından sosyal ve ekonomik kayıplara yol açtığına dikkat çekilen açıklamada alkolün zararlarına ve bağımlılıklarla mücadelede Yeşilay’ın yürüttüğü çalışmalara değinildi. Alkolün zararlarına dikkat çekmeyi hedefleyen Yeşilay, 15-21 Kasım tarihleri arasında “Şişenin Dibi” Sergisi’ni, Üsküdar Belediyesi Sosyal Hizmet Merkezi’nde ziyarete açtı.

Alkol kullanımının kısa dönemli ve uzun dönemli etkileri olduğunu belirten Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk şunları ifade etti:

“Alkolden kaynaklanan zararlar, alkol kullanan kişi ile beraber, aile üyelerine ve içen kişinin çevresine zarar verdiği gibi çeşitli sağlık bozukluklarına ve aynı zamanda çeşitli sosyal sorunlara da neden oluyor. Alkol kullanımı erken ölüm ve sakatlıklar açısından 7. sıradaki risk faktörü olarak görülüyor. Dünya Sağlık Örgütü, alkolün zararlı kullanımının dünya çapında yaklaşık 3 milyon ölüme neden olduğunu belirtiyor. Tüm bu veriler göz önüne alındığında alkol bağımlılığının zararlarına ilişkin farkındalık oluşturuyor ve bağımlılıklarla mücadele eden vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Küçük yaşlardan itibaren bireylere sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırarak bağımlılıktan uzak kalmaları için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu kapsamda, alkol bağımlılığının zararlarına ilişkin farkındalık oluşturmak ve alkol bağımlılığına karşı vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla Yeşilay Danışmanlık Merkezimizde ücretsiz olarak psikososyal destek sağlıyoruz. Sanatın bağımlılıklarla mücadele konusunda farkındalık oluşturmanın etkili bir yolu olduğu düşüncesiyle alkolün olumsuz etkilerine dikkat çekmek için hazırladığımız “Şişenin Dibi” sergisinin de bu anlamda önemli olduğuna inanıyor; herkesi ziyarete bekliyoruz.”

"ALKOL ALDIKTAN SONRA ARAÇ KULLANMAMAK GEREKİYOR"

Alkollü araç kullanımı trafikte risk oluşturmaya hala devam ediyor. T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre 2021 yılının ilk 10 ayında meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında kazaya sebep olan sürücülerin yüzde 1,09’u alkollü araç kullanıyor. Alkole bağlı kazalar azalsa da alkolün kazalar için risk faktörleri arasında yer aldığını belirten Öztürk, “Bu oranları sıfıra indirmemiz, alkol aldıktan sonra direksiyona oturmaya artık son vermemiz gerekiyor. Tercihlerimizi kamu sağlığını tehdit etmeden toplumdaki başka bireylerin de sağlıklı yaşam alanlarını dikkate alarak yapmalıyız. Biz Yeşilay olarak bu konuda farkındalığı artırmak için geçtiğimiz yıl ‘İpler senin elinde’ başlıklı bir kamu spotu da hazırlayarak alkolün bireyin ailesi ve toplum için zararlarına dikkat çekmiştik. Bundan sonra da yürüteceğimiz çalışmalarla bağımlılıklarla mücadeleyi devam ettirecek ve toplumumuzu alkolün zararlı etkilerinden korumak için çalışmayı aralıksız sürdüreceğiz” dedi.

YEDAM ALKOL BAĞIMLILIĞINDAN KURTULMAK İSTEYEN 8 BİN KİŞİYE DESTEK SAĞLADI

Yeşilay, Yeşilay Danışmanlık Merkezleri (YEDAM) ile bağımlılara ve yakınlarına ücretsiz psikososyal danışmanlık ve rehabilitasyon desteği sağlıyor. Bugüne kadar alkol bağımlılığından kurtulmak isteyen 8 bine yakın kişi YEDAM’a başvurdu. YEDAM’ın bağımlılık alanında uzman psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan ekibi; alkol bağımlılığının yanı sıra tütün, madde, kumar ve teknoloji ile ilgili sorunlar yaşayan kişilere de ücretsiz psikososyal destek sağlayarak yeniden hayata kazandırılmaları için yardımcı oluyor. Aynı zamanda aile ve yakınlarına da destek vererek bozulan yaşam düzeninin onarılmasını ve ilişkilerin sağlıklı devam etmesini destekliyor. YEDAM’a 115 YEDAM Danışma Hattı üzerinden ulaşılabiliyor.



