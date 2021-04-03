3 Nisan burç yorumları | 3 Nisan burçları neler bekliyor?

3 Nisan'da Ay Oğlak burcunda ilerlerken iletişime açık bir ruh halimiz olabilir fakat zihinsel karışıklıklara dikkat edilmesi gereken bir gün. Yengeç burcu ilişkilerinde mesafe kararları alırken, Terazi burcu aile üyeleri ile bir araya gelebilir. Oğlak burcu ise sağlık konularıyla gündemde olabilir. Peki, Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün görev ve sorumluluklar gün boyu ön planda olabilir. Zorunlu ve mecburi işlerle ilgilenebilirsiniz. Aile büyükleriyle ilişkiler ön planda olabilir.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün geleceğe yönelik düzenlemeler, araştırmalar ve kararlar içinde olabilirsiniz. Eğitim ve seyahatlerle ilgili alanlarda bir bekleyiş süreci ve zorunlu durumlar olabilir.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün günün ilk yarısını daha sakin geçirirken akşam saatlerinde hızlı gelişmeler yaşanabilir. Kontrolünüz dışında gelişen durumlar olabilir. Kısıtlama ve cezai işlemlere karşı dikkat.