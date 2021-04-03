3 Nisan burç yorumları | 3 Nisan burçları neler bekliyor?

3 Nisan'da Ay Oğlak burcunda ilerlerken iletişime açık bir ruh halimiz olabilir fakat zihinsel karışıklıklara dikkat edilmesi gereken bir gün. Yengeç burcu ilişkilerinde mesafe kararları alırken, Terazi burcu aile üyeleri ile bir araya gelebilir. Oğlak burcu ise sağlık konularıyla gündemde olabilir. Peki, Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…
KOÇ BURCU YORUMU
Bugün görev ve sorumluluklar gün boyu ön planda olabilir. Zorunlu ve mecburi işlerle ilgilenebilirsiniz. Aile büyükleriyle ilişkiler ön planda olabilir.
BOĞA BURCU YORUMU
Bugün geleceğe yönelik düzenlemeler, araştırmalar ve kararlar içinde olabilirsiniz. Eğitim ve seyahatlerle ilgili alanlarda bir bekleyiş süreci ve zorunlu durumlar olabilir.
İKİZLER BURCU YORUMU
Bugün günün ilk yarısını daha sakin geçirirken akşam saatlerinde hızlı gelişmeler yaşanabilir. Kontrolünüz dışında gelişen durumlar olabilir. Kısıtlama ve cezai işlemlere karşı dikkat.
YENGEÇ BURCU YORUMU
Bugün bazı ilişkilerinizde mesafeleşmeler, mesafeli tavırlar hakim olabilir. İlişkilerinize daha gerçekçi bakabilir, ilişkilerin gerektirdiği zorunluluklara göre hareket edebilirsiniz.
ASLAN BURCU YORUMU
Bugün iş ve çalışma hayatına dair sorumluluklar ön planda. Yapılacak işlerinizle ilgilenebilir ve rutininizde değişiklikler yapabilirsiniz.
BAŞAK BURCU YORUMU
Bugün aşk ilişkilerinde, motivasyon ve enerjinizde ani değişimler yaşayabilirsiniz. Anlık durumlar sizi daha fazla etkileyebilir. Çocuklarınızla ilişkileriniz ön planda olabilir.
TERAZİ BURCU YORUMU
Bugün aile üyelerinizle bir araya gelebilir, evinizle daha fazla ilgilenebilir, ev işleriyle vaktinizi geçirebilirsiniz. Akşam saatlerinde sürpriz durumlar ve şaşırtıcı gelişmeler olabilir.
AKREP BURCU YORUMU
Bugün hayata, kişi ve olaylara daha gerçekçi bakacak, abartılı gerçekçilikle zaman zaman karamsarlığa kayacaksınız. Düşüncelerinizde, söylemlerinizde daha kararlı ve baskın, inatçı olabilirsiniz.
YAY BURCU YORUMU
Bugün finansal konularda zorunluluklar öne çıkabilir. İhtiyaç odaklı veya zorunlu ödemelerinizi yapabilirsiniz. Güne dair planlarınızda ani değişiklikler olabilir.
OĞLAK BURCU YORUMU
Bugün sağlıkla ilgili gündemler ön planda. Beden sağlığınıza daha çok özen göstermeli, ruh sağlığınız için gerilim ve stresten uzak kalmaya gayret etmelisiniz. Çocuklarınız ve aileniz, sevdikleriniz için çabalamaktan geri durmayın.
KOVA BURCU YORUMU
Bugün uyku düzeninizde yaşanan farklılıklarla güne başlayabilirsiniz. Zorunlu işleri yerine getirip, ilerleyen saatlerle bir rahatlama yaşayabilirsiniz. Dinlenmeye vakit ayırma zamanı.
BALIK BURCU YORUMU
Bugün eski dostlar, eski ilişkiler gündemde olabilir. Geçmiş anılarınızı yad edebilir, nostaljik bir gün geçirebilirsiniz. Seyahat programları gündeme gelebilir.
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