3 yaşındaki Alperen'in ölümünde kahreden gelişme

3 yaşındaki Alperen Sakin, Çiğli ilçesindeki bir anaokulunda servis içerisinde saatlerce unutulmuş ve hayatını kaybetmişti.

19 Temmuz'da görülen karar duruşmasında da, minik Alperen'in ölümünde ihmali oldukları ve delilleri yok etmeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle 6 sanık hakkında hapis cezaları verilmişti.

Alperen'in ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Ceza alan sanıklar arasında yer almayan öğretmen Nurcan A. hakkında da ihmal olduğu gerekçesiyle dava açıldı.

Hazırlanan bilirkişi raporunda Nurcan A. hakkında, "Her ne kadar resmi olarak müdür vekili konumunda olmasa da olay günü okulda olan iki öğretmenden biri olan, doğum günü kutlamalarına öncelik vererek çocukların yoklamasını sorgulamayan, yoklama yapılması konusunda diğer öğretmen Arzu Gülmez'i uyarmayan Çiğli Özel Sevgi Yumağı Anaokulu öğretmeni Nurcan A.'nın da cezai yönden tali kusurlu bulunduğu"ifadelerine yer verildi.

