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  4. 3 yaşındaki Kerem'in kahreden ölümü! Yemek yediği sırada...

3 yaşındaki Kerem'in kahreden ölümü! Yemek yediği sırada...

10.07.2023 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte yakınlarını ziyarete giden 3 yaşındaki Kerem Satıcı'nın yemek yediği sırada nefes borusuna yemek kaçtı. Yaklaşık 3 gündür yoğun bakımda tedavisi devam eden Satıcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

3 yaşındaki Kerem'in kahreden ölümü! Yemek yediği sırada...

Olay, Alaca ilçesine bağlı Arpaöz köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte yakınlarını ziyarete giden 3 yaşındaki Kerem Satıcı'nın yemek yediği sırada nefes borusuna yemek kaçtı.

Küçük çocuğun nefes almakta güçlük çektiğini gören ailesinin ihbarı üzerine köye ambulans sevk edildi.

Alaca Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan minik Kerem Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

3 YAŞINDAKİ KEREM TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaklaşık 3 gündür yoğun bakımda tedavisi devam eden Satıcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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(İHA)

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