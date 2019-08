30 Ağustos Başak burcunda yeniay!

30 Ağustos Cuma günü Türkiye saatiyle 13:37’de 6 derece Başak burcunda yeniay meydana geliyor. Bir hayli kontağı bulunan bir yeniay bizleri bekliyor. Hemen ayrıntılara geçelim.

6° Başak burcunun yakınlarında kimler var diye baktığımızda hemen Mars gözümüze çarpıyor. Ardından Venüs ve Merkür de işin içine dahil oluyor. Hatta uzaklardan Boğa burcundaki Uranüs bile bu yeniaya göz kırpıyor. Mars’ı duyunca ilk başta agresif enerjileri düşünsek de bu yeniaya eşlik eden diğer gezegenler sayesinde olumlu başlangıçlar bizi bekliyor olacak. Mars sayesinde savaşmamız gereken konularda, emek verdiğimiz işlerde aslında desteğimiz olacak. Ama tabii ki boş oturarak değil, enerjimizi sonuna kadar harcayarak yeni adımlar atacağız. Venüs ise hem aşk hem maddi konularda yenilikleri karşımıza getirecektir. Dikkat etmemiz gereken konu ise aşk hayatımızda fazla detaycı olmamaktır. Başak burcundaki Venüs, mükemmel bir aşk isteyebilir. Unutmayın ki insanoğlu her zaman bir adım ötesini ister. O yüzden mükemmeli değil sizi seven kişiyi bulduğunuzda bu yeniayın keyfini çıkartın. Bir de hemen yakınında Merkür’ümüz var. Hem de yöneticisi olduğu bir burçtayken çok da güzel etkiler verir. Bu yeniaya eşlik eden Merkür, kendimizi ifade etmemizi sağlayacaktır. Belki bazı şeyleri çok içimizde yaşadık belki de hiç belli etmedik. Keşke etseydim her şey güzel olacaktı diyorduk. İşte tam zamanı ne düşünüyorsak ne istiyorsak söylemek için uygun bir zamandayız. Bir de yazının başında Uranüs de dahil oluyor demiştik. O da bu yeniayı sürprizli bir hale getiriyor. Beklenmedik şekilde yeni şeylere adım atabiliriz. Sadece sürpriz değil, hayatımızdaki değişimler için de bizlere itici güç olacaktır. Eskiyi bırakamıyor kendimize yeni bir yol çizemiyorsak bu yeniay da artık yeni sayfaları aralıyoruz.