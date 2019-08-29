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30 Ağustos Başak burcunda yeniay!

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BURÇLAR - ASTROLOJİ HABERLERİ  | 29.08.2019 11:11 | Son Güncelleme

Birden fazla kontağı olan Başak burcundaki bu yeniay, herkese birçok konuda yeni sayfalar açtıracaktır.

30 Ağustos Başak burcunda yeniay!

30 Ağustos Cuma günü Türkiye saatiyle 13:37’de 6 derece Başak burcunda yeniay meydana geliyor. Bir hayli kontağı bulunan bir yeniay bizleri bekliyor. Hemen ayrıntılara geçelim.

6° Başak burcunun yakınlarında kimler var diye baktığımızda hemen Mars gözümüze çarpıyor. Ardından Venüs ve Merkür de işin içine dahil oluyor. Hatta uzaklardan Boğa burcundaki Uranüs bile bu yeniaya göz kırpıyor. Mars’ı duyunca ilk başta agresif enerjileri düşünsek de bu yeniaya eşlik eden diğer gezegenler sayesinde olumlu başlangıçlar bizi bekliyor olacak. Mars sayesinde savaşmamız gereken konularda, emek verdiğimiz işlerde aslında desteğimiz olacak. Ama tabii ki boş oturarak değil, enerjimizi sonuna kadar harcayarak yeni adımlar atacağız. Venüs ise hem aşk hem maddi konularda yenilikleri karşımıza getirecektir. Dikkat etmemiz gereken konu ise aşk hayatımızda fazla detaycı olmamaktır. Başak burcundaki Venüs, mükemmel bir aşk isteyebilir. Unutmayın ki insanoğlu her zaman bir adım ötesini ister. O yüzden mükemmeli değil sizi seven kişiyi bulduğunuzda bu yeniayın keyfini çıkartın. Bir de hemen yakınında Merkür’ümüz var. Hem de yöneticisi olduğu bir burçtayken çok da güzel etkiler verir. Bu yeniaya eşlik eden Merkür, kendimizi ifade etmemizi sağlayacaktır. Belki bazı şeyleri çok içimizde yaşadık belki de hiç belli etmedik. Keşke etseydim her şey güzel olacaktı diyorduk. İşte tam zamanı ne düşünüyorsak ne istiyorsak söylemek için uygun bir zamandayız. Bir de yazının başında Uranüs de dahil oluyor demiştik. O da bu yeniayı sürprizli bir hale getiriyor. Beklenmedik şekilde yeni şeylere adım atabiliriz. Sadece sürpriz değil, hayatımızdaki değişimler için de bizlere itici güç olacaktır. Eskiyi bırakamıyor kendimize yeni bir yol çizemiyorsak bu yeniay da artık yeni sayfaları aralıyoruz.

Bu yeniayı kısaca özetlersek Mars’ın agresif enerjisi yerine tutkulu yanını kullanırsak, Venüs desteğiyle de aşk hayatımızda yeni bir ilişkiye başlayabiliriz. Maddi olarak da güzel fırsatlar bizleri bulacaktır. Merkür ise kendimizi ifade ettiğimizde her şeyin yoluna gireceğini gösteriyor. Üstüne bir de Uranüs’ten değişim çağrısı ve sürprizler geliyor.

Aşağıda her burcu hangi konularda yeni başlangıçlar bekliyor okuyabilirsiniz. Yükselen burcunuzu da okumayı ihmal etmeyiniz.

KOÇ

koc

İş hayatınızda yeni bir terfi alabilirsiniz. Alacağınız terfi beklediğinizden daha iyi maddi getiriyi de beraberinde getirebilir. Gelirinizde bu yeniayla beraber sürpriz artışlara hazır olun.

BOĞA

boga

Çocuğunuzla ilgili yeni bir gelişme yaşayabilirsiniz. Bu yeniay size bir bebek müjdesi getirebilir. Aşk hayatınızda artık geleceğe odaklanma vakti, bu enerjiyi iyi kullanın. Aşkta yeni sayfalar sizleri bekliyor.

İKİZLER

ikizler

Ailenizde rahatsız biri varsa şifa bulabilir. Sağlığının iyiye gittiğini görebilirsiniz. Ailecek yeni sayfalar açacağınız, geçmişteki sorunları tamamen sileceğiniz bir evreye giriyorsunuz. Yeni bir eve taşınabilirsiniz.

YENGEÇ

yengec

Kardeşinizle ilgili yeni haberler alabilirsiniz. Kendinizi geliştirmek için yeni eğitimlere başlayabilirsiniz. Yeni bir çevreye dahil olabilirsiniz. Bu iş değiştirmenizle bağlantılı olabilir.

ASLAN

aslan

Yeni bir fırsat karşınıza çıkabilir. Bu hayalinizi gerçekleştirmek için elinize geçen bir para da olabilir. Sürprizlere hazır olmalısınız. Maddi kaynaklarınız artacaktır.

BAŞAK

basak

Sizin burcunuzdaki bu güzel enerjiyle tek yapmanız gereken dilek tutmak olmalı. Yeni başlangıçlar siz çabalamadan bile önünüze gelebilir. Bu başlangıçlar özellikle aşk hayatınızda da gerçekleşebilir. Fark etmeseniz de başkalarının ilgisini çoktan kazanmış olacaksınız.

TERAZİ

terazi

Artık eskiye dair ne varsa hepsini temizleme zamanıdır. Yeni bir hayata hazırlık için bu yeniay size enerji verecektir. Hem fiziksel hem psikolojik olarak iyileşme sürecinde olacaksınız. Unutmayın eski eskide kalmıştır.

AKREP

akrep

Şansınızın açık olduğu bir dönemde yeni yapmak istediğiniz ne varsa bu yeniay size destek verecektir. Kesinlikle olmaz diye karamsarlığa düşmeyin. Hatta dilek tutmanızda yarar var.

YAY

yay

Tüm hedeflerinize ulaşmak, temiz yepyeni bir sayfa açmak için yeniay size enerji veriyor olacak. Kariyer hayatınızda yeni iş teklifleri siz başvurmadan bile karşınıza çıkabilir.

OĞLAK

oglak

Yeniay hayatınızda aldığınız kararlarda eyleme geçmek için sizi destekleyecektir. Pozitif düşüneceğiniz, olumlu haberler alacağınız bir dönemdesiniz. Hayalleriniz gerçeğe dönüşebilir.

KOVA

kova

Yeniay maddi durumunuzdaki düzelmeleri daha da destekleyecek. Kredi başvurunuzla veya ödemelerinizle ilgili yapılandırma talepleriniz onaylanabilir.

BALIK

balik

Yeniay ilişkinizde yeni bir dönemin başladığını, partnerinizle temiz bir sayfaya geçtiğinizi sizlere hissettirecektir. Duygusal yaralarınızı artık sarıyorsunuz.

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