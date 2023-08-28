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30 Ağustos kargolar çalışıyor mu, açık mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kargolar dağıtım yapacak mı?

28.08.2023 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zafer Bayramı yaklaşırken "30 Ağustos kargolar çalışıyor mu?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Sipariş ettikleri ürünü bekleyenler ya da şubelerden belirledikleri yere teslimat yapılması için evrak gönderecek olanlar şimdiden konuya dair arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Peki, 30 Ağustos kargolar çalışıyor mu, açık mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kargolar dağıtım yapacak mı? İşte detaylar...

30 Ağustos kargolar çalışıyor mu, açık mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kargolar dağıtım yapacak mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kargoların çalışıp çalışmayacağı konusunda bilgi edinmek isteyenler internette araştırma yapıyor. Zafer Bayramı Türk milleti için hem özel hem de anlamı büyük olan bir gündür. Öte yandan resmi tatil olduğu için bu tarihte birçok kurum hizmet vermeyecek. "30 Ağustos'ta kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?" sorusunun yanıtı merak edildi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kargo firmalarının durumuna ilişkin detaylar haberimizde...

30 Ağustos kargolar dağıtım yapacak mı

30 AĞUSTOS'TA KARGOLAR AÇIK MI, KAPALI MI?

30 Ağustos'ta kargolar çalışmıyor. Bilindiği üzere 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatildir.

30 Ağustos kargolar dağıtım yapacak mı

30 AĞUSTOS’TA KARGOLAR DAĞITIM YAPMAYACAK MI?

30 Ağustos'ta kargolar dağıtım yapmayacak. PTT ve kargolar 31 Ağustos 2023 Perşembe günü hizmet vermeye devam edecekler.

30 AĞUSTOS’TA KAPALI OLAN KURUMLAR NELERDİR, KİMLERE TATİL?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda belediye, valilik, kaymakamlık, muhtarlık, noter gibi yerler kapalı olacak.

Eczaneler nöbetçi olarak hizmet verecek. Öte yandan Aile Sağlığı Merkezleri de kapalı olacak.

Hastanelerde ise acil servisler hizmet vermeyi sürdürecek.

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30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ANLAM VE ÖNEMİ

26 Ağustos 1922’de başlayan 30 Ağustos 1922 gününe kadar beş gün beş gece devam eden Büyük Taarruz, Türk ordusunun kesin zaferi ile sonuçlanmıştır. Taarruzun planlaması büyük bir gizlilik ve titizlik içinde yapılmıştır. Taarruzun zamanından Gazi Mustafa Kemal Paşa ve yanındaki bir iki yakın mesai arkadaşından başka kimse haberdar olmamıştır.

Büyük Taarruz öncesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden dördüncü defa olmak üzere Gazi Mustafa Kemal Paşa’ya Başkomutan unvanı verilmiştir. 30 Ağustos’ta Türk ordusunun kesin zaferi ile sonuçlanan Büyük Taarruz gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerek basında gerekse halk arasında büyük sevinçle karşılanmış, orduya ve ordunun Başkomutanına başarılarından dolayı tebrik telgrafları gelmiştir.

Zaferden iki yıl sonra 30 Ağustos 1924’te Dumlupınar’da Büyük Zafer’in Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın da katıldığı bir törenle hem zafer kutlanmış hem de şehitler anılmıştır.

Bu törenden iki yıl sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bir kanun çıkarılarak 30 Ağustos’un ordunun bayramı olduğu belirlenmiştir.


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30 Ağustos Zafer Bayramı

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