30 Ağustos Zafer Bayramı ülkenin dört bir yanında coşkuyla kutlanacak. Bilindiği üzere, Atatürk komutasındaki ordunun zaferiyle sonuçlanan Büyük Taarruz ile Başkomutanlık Meydan Muharebesi Türk milleti için önemlidir. Peki 30 Ağustos otobüsler ücretsiz mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı İstanbul'da otobüs, metro, Marmaray, metrobüs, toplu taşıma bedava mı? İşte merak edilen soruların yanıtı...

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI OTOBÜS, METRO, MARMARAY, METROBÜS, TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ 2022?

30 Ağustos Zafer Bayramı da dahil olmak üzere resmi tatil ve dini bayramlarda toplu ulaşım araçları İstanbul'da ücretsiz olarak hizmet veriyor.

Bu kapsamda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın denk geldiği Salı gününde de toplu taşıma araçları bedava olarak hizmet verecek.

Böylelikle İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan metro, finiküler, şehir hatları ve İETT kullanacak kişiler ulaşım kartlarını okutarak ücretsiz olarak istediklere yere ulaşabilecek.

30 AĞUSTOS 2022 İSTANBUL’DA OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İETT otobüsleri dahil İstanbul'daki toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verecek.

İETT'den yapılan açıklama şu şekilde:

"30 Ağustos Zafer Bayramı'nda istanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçları ücretsiz olarak hizmet verecektir."

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ÖNEMİ

30 Ağustos Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanmış olan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her sene 30 Ağustos günü kutlanmakta olan ulusal bayramdır.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJLARI

Kahraman atalarımızdan aldığımız güçle, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği çağdaş uygarlık yolunda kararlı bir şekilde ilerlemek ve ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarmak için birlik ve beraberlik içerisinde var gücümüzle çalışacağız.

Ay yıldızlı bayrağımızı özgürce dalgalandıran, bu bayrağın altında özgürce yaşamamıza sebep olan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizden Allah razı olsun, mekanları cennet, ruhları şâd olsun. Zafer Bayramımız kutlu olsun.

Zafer elbette başaracağım diyenin ve başaracağına inananlarındır. Bu güzel memleketimizde zaferi hak eden Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.

İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, kanlarıyla canlarıyla bu toprakları vatan yapan ve ülkemizin milletiyle bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum.

Ulusumuzun milli mücadele sürecindeki en büyük adımı; büyük taarruz zaferinin yıldönümünde, Mustafa Kemal Atatürk ve ordumuzun elde ettiği zaferi bir kez daha gururla kutluyoruz.

Tarihin altın sayfalarındaki yerini alan ve bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa da yol gösteren Kurtuluş Savaşı, Türk milletinin, ordusu ile birlikte yüce Atatürk'ün önderliğinde yazdığı kahramanlık destanıdır.

30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun. Türkiye Bayrağı Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK başta olmak üzere Vatanları uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

Özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın zaferi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.

Bu zafer için çıktığı yolda inançla, yılmadan yürüyen gazi ve şehitlerimizi minnetle anar, tüm Türkiye'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlarım.

Zaferlerle dolu şanlı tarihimiz nesiller boyunca taşıdığımız en değerli mirasımız. 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun.