KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Güzellik - Moda
    4. '30'dan sonra vazgeçilmez' Kırışıklıkları önlüyor! Yaşlanmaya karşı altın değerinde tavsiye

    '30'dan sonra vazgeçilmez' Kırışıklıkları önlüyor! Yaşlanmaya karşı altın değerinde tavsiye

    20.05.2024 12:45
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Fatih Doğan, cildin yaşlandıkça gösterdiği değişimleri değerlendirerek, cilt hücresi yenilenme döngüsünü destekleyici bakım önerilerinde bulundu.​​​​​​​ Doğan, temizleyici, nemlendirici ve güneş kremi ile temel bir cilt bakımı rutinini sürdürmenin, 30'lu yaşlarda ve sonrasında vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

    Yapılan açıklamaya göre, vücudu ve cildi sıkı ve genç tutmada önemli rol oynayan kolajen ve elastin proteinlerinin üretiminde yaşlandıkça kademeli bir düşüş yaşanıyor.

    Doğal yaşlanma sürecinden kaynaklanan kolajen ve elastin proteinlerinin üretimindeki düşüşte UV ışınlarına maruz kalma ve stres gibi faktörler de önemli rol oynuyor.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Doğan, yaşlanırken ciltte yaşanan değişimler hakkında bilgi verdi.

    Yaşlandıkça cildin genellikle gençliğe kıyasla daha az sebum (vücudun doğal yağı) ürettiği bilgisini veren Doğan, bu durumun daha kuru, pürüzlü bir cilde neden olabileceği gibi ince çizgilerin daha belirgin olmasına yol açabileceğini kaydetti.

    "KOLAJEN MİKTARI AZALMAYA BAŞLAR"

    Doğan, "Cildimiz yaşlandıkça değişmeye devam ediyor, bu da rutinimizi cildimize en iyi şekilde bakacak şekilde uyarlamamız gerektiği anlamına geliyor. 20'li yaşlarınızda uyguladığınız rutini tamamen değiştirmeniz gerekmese de cildinizin ihtiyaçlarını değerlendirip hangi değişiklikleri yapabileceğinizi görmek akıllıca olacaktır. 20 yaşına geldiğinizde vücudunuzdaki kolajen miktarı yılda yaklaşık yüzde 1 azalmaya başlar ve bu etkileri 30'lu yaşlarda görmeye başlarsınız." ifadelerini kullandı.

    Cildin giderek daha az elastik olmaya başlayabileceğine işaret eden Doğan, gözle görülen ince çizgilerin ve kırışıklıkların ortaya çıkabileceğini belirtti.

    thumbs_b_c_c47c871f3e45f789a344b6507429c1fe

    30'lu yaşlarda ciltte yaşanan değişiklikleri anlatan Doğan, cilt hücre döngüsünün yavaşladığını ancak bu durumun, cildin pürüzsüz ve eşit kalmasını sağlamak için ölü cilt hücrelerinin yerini taze cilt hücrelerinin aldığı, cildin geçtiği doğal dökülme süreci olduğunu aktardı.

    Doğan, "Ergenlik çağının sonlarında ve 20'li yaşların başlarında bu süreç genellikle 14 ila 21 gün kadar sürer. Ancak 30'lu yaşlarımıza geldiğimizde bu durum 28 ila 35 gün kadar sürebilir. Yaşlandıkça cildimiz genellikle gençliğimize kıyasla daha az sebum üretir. Cildimiz yaşlandıkça değişmeye devam ediyor, bu da rutinimizi cildimize en iyi şekilde bakacak şekilde uyarlamamız gerektiği anlamına geliyor. 20'li yaşlarınızda uyguladığınız rutini tamamen değiştirmeniz gerekmese de cildinizin ihtiyaçlarını değerlendirip hangi değişiklikleri yapabileceğinizi görmek akıllıca olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

    Kolajen ve elastin üretiminin yavaşlamaya devam etmesinden ötürü 30'lu yaşlardaki birçok kişinin bu düşüşün cilt üzerindeki etkilerini ortadan kaldırmak için rutinlerinde yaşlanma karşıtı ürünler kullanmayı tercih ettiğini vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

    "30'LU YAŞLARINIZDA VE SONRASINDA VAZGEÇİLMEZ"

    "Eksfoliye edici serumlar, yavaş yavaş uzadıkça cilt hücresi yenilenme döngüsünü de destekleyebilir, nemlendirici serumlar ise cilt daha az doğal yağ ürettiğinden boşlukları doldurabilir. Elbette temizleyici, nemlendirici ve güneş kremi ile temel bir cilt bakımı rutinini sürdürmek 30'lu yaşlarınızda (ve sonrasında) vazgeçilmezdir." (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

    Vitrin


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Öğrenciler, okullarının eksikleri için hayır çarşısı açtıÖğrenciler, okullarının eksikleri için hayır çarşısı açtı
    Yıllar önce öğretmeninin söylediği o cümle gerçek oldu!Yıllar önce öğretmeninin söylediği o cümle gerçek oldu!
    Moda diyetler sağlığınızdan edebilir! Detoks masum değilModa diyetler sağlığınızdan edebilir! Detoks masum değil
    Anahtar Kelimeler:
    yaşlılık yaşlanma karşıtı krem
    En Çok Okunan Haberler
    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Columbia ayakkabıların, ceketlerin, tişörtlerin fiyatı en dipte

    Columbia ayakkabıların, ceketlerin, tişörtlerin fiyatı en dipte

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Sezonun en trend spor ayakkabılarında %50'ye varan indirimler

    Sezonun en trend spor ayakkabılarında %50'ye varan indirimler

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.