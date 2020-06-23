Tüm Gözler Üzerinizde Olacak! 30 Farklı Dalgalı Saç Modeli

Kadınlar genellikle kendi saçlarının renk ve dokusundan memnun olmaz. Alışkanlığın getirdiği bir sıkılma duygusu ile sarışınlar kahverengi, kumrallar kızıl, kızıllar koyu saçlara imrenir. Aynı durum düz saçlıların kıvırcık, kıvırcık saçlıların düz saçlara özenmesinde de kendini gösterir. Ancak konu dalgalı saç modelleri olduğunda, asıl saçınız ne olursa olsun severek uygulayabileceğiniz onlarca model bulunuyor. Kısa, omuz hizası veya uzun her saçta, gerek günlük hayatta gerekse özel gün ve gecelerde tercih edilen dalgalı saçlar, tüm yaş gruplarına hitap eder. Dalgalı Kısa Saç Modelleri 1. Pixie kesim dalgalar Pek çok kişi kısacık kesilmiş saçların kadınsı olmadığı yönünde bir fikre sahip. Ancak son yılların trend modeli pixie (peri) kesim bu önyargıyı yerle bir etmiş durumda. Elmas şekilli yüzler için ideal olan bu kesim, parmaklarınızla yüzünüze doğru bir hareket verdiğiniz ve ense kısmını yukarı doğru kabarttığınızda kolayca hazırlanabilir. İsterseniz öncesinde avucunuza köpük sıkarak modeli kalıcı hale getirebilirsiniz. 2. Uzunlu kısalı dalgalı Audrey Tautou'nun sevimliliğini vurgulayan bu kesim, saçların eşit olmayan asimetrisiyle elde edilmiştir. Yüzün genişliğinin neredeyse yüksekliğine eşit olduğu, hem alın hem de çenenin aynı genişliğe sahip olduğu kare yüz tipinde, kesimiyle, dalgasıyla muhteşem sonuç verdiğine şahit oluyoruz.

3. Bukleli bir çerçeve Bu modelde saç renginizi, cildinizle ters orantılı düşünerek dilediğiniz gibi belirleyebilirsiniz. Saçlarınızı yüzünüzün çevresinde bir çerçeve oluşturacak şekilde kestirmeniz yeterli. Sadece dalgaların hareketliliği stilinizi belirler ve bu saç tipini hem kullanışlı hem de alımlı hale getirir. 4. Kısa geniş dalgalar Özellikle yüksek bir alnınız varsa tercih edebileceğiniz bu modern stilin size, kendinizi asil ve çarpıcı hissettireceğine şüphe yok. Ensenizden başlayarak tüm buklelerin yüzünüze doğru hareket ettiği modelde, dalgaların iriliğine günlük olarak kendiniz karar verebilirsiniz. 5. Kulak hizasında dalgalı saç Dalgalı ve hacimli bir bob kesim ile, zarif ve kaygısız bir görünüm elde etmek mümkün. Bu uzunluktaki saç modelinin bu kadar hoş görünmesi hacimli buklelerle sağlanır. Yan kısmı geriye tarayıp önlerin havalı kabarıklığını vermek için fön makinesi kullanırken, uygun aparatlarla kulaklarınızı giydirmeniz, ısı ve sesin vereceği rahatsızlığı hafifletecektir. 6. Katlı kısa kesim Ense kesiminin biraz daha uzun tutulduğu bu modelde, saç yine yandan ayrılmasına rağmen, çok daha küçük bukleler yüzün ve başın her yönüne dağıtılmış durumda. Günlük kullanımda fön makinesinden yardım alınabileceği gibi, çeşitli kalınlıklardaki bigudilerden de yararlanılabilir.

7. İri sarı - kahve bukleler Keri Russell'ın bu saç modeli olmadan dalgalı saçlardan söz etmek mümkün değil. Saç renginin mükemmel ışıltıları bir yana, klasik tabakalı bob kesimi de modaya ve sanatçıya çok uygun. Her yana dağılan dalgalarıyla, kendiliğinden rüzgar havası veren bir kesim... 8. Her yaşın modeli Bu sofistike saç kesimi neredeyse her yüz şekli ile uyum gösterir. Saçlarınız yüzünüze görsel üstünlük kazandırır. Yumuşak dalgalar yüz hatlarınızı kah saklayıp kah belirginleştirirken, havanızı her zaman asil bir seviyede sabitler. Saçlarınızı uzatırken geçtiğiniz yolda bir can kurtaran model özelliği taşırken, uzun saçlarınızı bu boya indirmek için de son derece ikna edici bir modeldir. 9. Geçmişi çağrıştıran asalet 1920'lerden ilham alan bu model için, havlu ile kurutulmuş nemli saçlarınıza uygulayacağınız hacim köpüğü sonrası, başınızı aşağı eğerek fön çekmeniz gerekir. Saçlar kuruyunca derin bir yandan ayırmanın ardından iri maşa ile ön kıvrımlar eklenir. Dianna Agron'un bu görseldeki saçları göründüğünün aksine bob kesimi değil; bu izlenimi vermek için tokalarla arkadan sabitlenmiş tutamlar var.

10. Muhteşem Gatsby Bu parmak dalgalı kesim vintage modellerden biri. Çok iyi temizlenmiş ve kremlenmiş nemli saçlara uygulanan bu model biraz uzmanlık gerektiriyor. Yandan ayrılan saçların kısa tarafında ince dişli tarakla küçük S şekilleri çizilir. Dalgalar ortaya çıktıkça saçlarınızı sabitlemek için tel tokalar kullanabilirsiniz. İlk toka döngüden hemen sonra ilk C şeklinin ortasına yerleştirilir ve bu dönüşüm takip edilerek, her döngüden sonra tokalar "S" şekli kaybedilmeden yerleştirilir. Uzun olan tarafta aynı adımlar tekrarlanır, ancak dalga boyu daha geniş tutulur. Spreylenerek kuruması beklenen saçtan tokalar çıkarıldığında modeliniz hazırdır. 11. Çok minik - çok dalgalı Halle Berry'nin gördüğünüz fotoğrafta peruk ile kullandığı modeli, kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Nemli saçın tamamını küçük bigudiler yardımıyla sararak ulaşabileceğiniz bu hacimli etki için peruğa ihtiyaç yok. İşleme başlamadan önce biraz wax sürmek ve bigudileri açıp parmaklarınızla şekillendirdikten sonra sabitleyici spreyle desteklemek aynı havalı etkiyi verecektir.

12. Genç - serin dalgalar Orta uzunluktaki, bob kesimli, küllü kahve, sarı ve kırmızı ombreli bu dalgalı model, Carey Mulligan'ın büyüleyici imajını süslemişti. İnce leylak vurgularıyla kısa kesilmiş bukleler, saçın hareketini ve yumuşaklığını da beraberinde getiriyor ve gevşek dalgaların çevrelediği yüze büyük bir tezatla masumiyet katıyor. Bu tarz bir dalgalı modeli, fönlenmiş iri bigudiler veya büyük maşa yardımıyla hazırlamak oldukça zahmetsizdir. 13. Omuz hizası parmak dalgaları Bu stili oluşturmak için saçlarınızın omuzlarınızın biraz altına ulaşması gerekir. Bir taraftaki saçın ön kısmı diğerlerinden biraz daha uzun tutulur. Saçlarınızın bu denli şık ve parlak görünmesi için doğal tonlarda parıldayan bazı saç şekillendirme ürünleri kullanabilirsiniz. Sonrasında yassı maşa ile saçlarınızı dalgalı hale getirin, yandan ayırın ve sonunda uçlara küçük dalgalar ekleyin. Dalgalı Uzun Saç Modelleri 1. Okyanusta bir dalga Tüm saçları bir yana ayırdıktan sonra, maşa kullanarak saçınızı sürekli aynı yöne yatırın, yüze doğru kıvırarak uygulama yapın. Fön ile hacmi koruyarak kıvrımları yumuşatın, spreyleyerek tarayın; ardından fırçalayarak el ile şekillendirin. Bir kaç klips yardımıyla sabitlenen saçıyla bir başka dönemden gelmiş izlenimi uyandıran Emma Stone, bu pozunu 23. SAG Awards ödül töreninde vermiş, kuaförü model için "Okyanusta bir dalga" ifadesini kullanmıştı.

2. Geleneksel uzun bob Omuz hizasındaki bukleler, birinden diğerine kesintisiz geçiş yapan çok sayıda katman sayesinde ustaca dökülüyor. Bu tarz, içinde pek çok hareket barındırır. Görüldüğü gibi gevşek dalgalarla kullanılabileceği gibi daha etkili bir görünüm için su dalgası saç modelleri denenebilir. Kesiminizi farklı göstermenin en hızlı yollarından biri, saçınızı değişik ayırmaktır. Geleneksel katmanlı uzun bir bob kesimde saçları yandan ayırmak, hem hacim ekler hem de büyüleyici bir siluet yaratır. 3. Ateşli dumanlı bir deniz Eşsiz, canlı, doğal dalgalı bu ombre modelin sıcacık mercan kırmızısı ve serin mavi duman renkleri, modelin önüne geçiyor. Nerede olursa olsun tüm bakışları üzerinde toplayacak olan bu saç modelinde, zıt renklerin etkisi açıkça ortada; omuzlara inen kesimin şıklığı ve dalgaların doğallığı da aynı şekilde karşıtlıklar oluşturuyor. 4. Japon dalgaları Diplerden son derece sakin dökülen kıvrımlar, uçlara doğru hareket kazanmış. Modelimiz saçının dalgalarını, sanki sadece saçlarını toplayarak kurutmuş izlenimi veren bir doğallık içinde taşıyor. Özellikle uç kısımlardaki asiliğin fön etkisinde olduğunu fark etmemize rağmen günlük dalgalı saç modelleri arasında sayabileceğimiz bu model, tüm dünyada 'Asya, Kore veya Japon dalgası' isimleri ile anılıyor.

Su Dalgası Saç Modelleri 1. Sakin dalgalar Afro-Amerikan modeller arasında anılan dalgalı saç modelleri son zamanların en rağbet gören tarzlarından biri. Tost makinesi ya da derin wag isimleriyle anılan çeşitli maşalar kullanılarak hazırlanan bu modeli saçlarınızda pek çok büyüklük ve açıda uygulamanız mümkün. Sonuçları birbirinden çok farklı görünümler sağlayan bu dalga biçimi size bambaşka bir hava katabilir. 2. Afro & Amerikan 1980'lerde çok moda olan permanın benzeri bir uygulama ile, belirli süre kalıcılığı korunabilen su dalgası, bugünlerde de yaygın. Bioform adlı kimyasal işlem, saçta oluşturulan dalganın, yaklaşık 6 ay - 1 yıl arasında kalıcılığını korumasını sağlıyor. Saçınızda su dalgaları kalıcı olsun istiyorsanız bu işlemi mutlaka profesyonel bir kuaförde yaptırmalısınız. Evde uygulanması tavsiye edilmeyen bir yöntem olup, kuaförünüzün bile hatalı bir hareketi ile saçlarınızın yanmasını veya saç diplerinizin zarar görmesini istemezsiniz. 3. Bonus dalgalar Kalıcı perma yaptırdıysanız saç kremi kullanarak saçlarınızın yıpranmasını engelleyebilirsiniz. Uzun süre güneşe maruz kalmak ya da deniz veya havuzda zaman geçirmek saç yapınıza zarar verebilir. Bu durumlarda saçlarınızı en kısa sürede yıkamanız ve saç bakım ürünleri kullanmanız gerekir. Haftada bir bakım maskesi uygulamanız da tavsiye edilmektedir. Saç uçlarınızı, bakım yağları sürerek onarabilirsiniz.

4. İri su dalgaları Su dalgası kısa, orta veya uzun saçlı tüm kadınların severek kullandığı pratik ve çekici bir modeldir. Kalıcı su dalgası işlemine girişmeden derin wag kullanarak, istediğiniz sıklık ve irilikte buklelerle saçınızda bambaşka havalar estirmeniz de mümkün. 5. Şelale dalgaları Su dalgası saç modelleri doğal ve şık bir görünüm kazandırıyor. Günlük olarak kullanabileceğiniz gibi, özel bir akşam yemeği için de tercih edebilirsiniz. Modelimiz dalga boyunu iyice büyüterek saçlarının omuzlarına dökülmesini sağlamış. 6. Perma değil bukleli Saç maşası yardımıyla kendi su dalgası modelinizi kendiniz yapabilirsiniz. Tutam tutam ayırdığınız saçlarınıza maşa ile şekil vermekten ibaret olan uygulamadan sonra, saçlarınızı iri dişli tarakla tarayın ve uzun süre dayanması için sprey veya wax sürün. 7. Su dalgası fönü Bu yöntem için üst kısımları tarayarak başınıza yapıştırın ve kalan saçlarınızı birkaç tutama ayırın. Fön fırçası ile içe doğru kıvırarak şekil verin ve sonra her tutamı yuvarlayarak bir tel toka takın. Tüm saçınızı tokaladıktan sonra spreyleyin ve 10 dakika bekletin. Saçlarınızı açıp başınızı salladığınızda modeliniz hazır olacaktır.

8. Deniz suyu etkisi Deniz suyu özellikle kıvırcık saçlılar için mükemmel bir saç şekillendiricidir. Denizden çıkınca şampuan kullanmadan suyla yıkanıp güneş altında kurumaya bırakılan saçlar, en doğal dalgalara kavuşurlar. Bu etkiyi alabildiğimiz okyanus suyu ürünlerini artık eczane ve kozmetik mağazalarda sprey olarak bulabiliyoruz. Günlük kullanımda üzerimizde deniz suyu etkisi taşımak çok keyifli. 9. Kalın dalgalı uzun saç Hindistan cevizi ve ebegümeci katkılı shea yağı kullanarak saçlarını bu şekilde dalgalarla süsleyen modelimiz, dalga tanımını en çok hak eden saç kıvrımlarına sahip. İnişli çıkışlı, hacimli ve dokulu bu modeli elde etmek için ister onun tercih ettiği ürünü alın, dilerseniz maşa ve wag yöntemini uygulayın. 10. Örgülü su dalgası Su dalgası örgü modeli için büyük çaba harcamanıza gerek yok. Saçınızın üst iki kenarından tutamlar alarak örmeye başlayın, ortaya doğru yaklaştıkça yeni tutamlarla birleştirerek balık sırtı şeklinde örün. Ortada birleşen iki örgüyü aşağı doğru bir iki sıra devam ettirdikten sonra salın. Kalan saçlara maşa yardımıyla su dalgası şekli verdikten sonra spreyleyin.