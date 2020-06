Tüm Gözler Üzerinizde Olacak! 30 Farklı Dalgalı Saç Modeli

Kadınlar genellikle kendi saçlarının renk ve dokusundan memnun olmaz. Alışkanlığın getirdiği bir sıkılma duygusu ile sarışınlar kahverengi, kumrallar kızıl, kızıllar koyu saçlara imrenir. Aynı durum düz saçlıların kıvırcık, kıvırcık saçlıların düz saçlara özenmesinde de kendini gösterir. Ancak konu dalgalı saç modelleri olduğunda, asıl saçınız ne olursa olsun severek uygulayabileceğiniz onlarca model bulunuyor. Kısa, omuz hizası veya uzun her saçta, gerek günlük hayatta gerekse özel gün ve gecelerde tercih edilen dalgalı saçlar, tüm yaş gruplarına hitap eder.

Ense kesiminin biraz daha uzun tutulduğu bu modelde, saç yine yandan ayrılmasına rağmen, çok daha küçük bukleler yüzün ve başın her yönüne dağıtılmış durumda. Günlük kullanımda fön makinesinden yardım alınabileceği gibi, çeşitli kalınlıklardaki bigudilerden de yararlanılabilir.

7. İri sarı - kahve bukleler

Keri Russell'ın bu saç modeli olmadan dalgalı saçlardan söz etmek mümkün değil. Saç renginin mükemmel ışıltıları bir yana, klasik tabakalı bob kesimi de modaya ve sanatçıya çok uygun. Her yana dağılan dalgalarıyla, kendiliğinden rüzgar havası veren bir kesim...

8. Her yaşın modeli

Bu sofistike saç kesimi neredeyse her yüz şekli ile uyum gösterir. Saçlarınız yüzünüze görsel üstünlük kazandırır. Yumuşak dalgalar yüz hatlarınızı kah saklayıp kah belirginleştirirken, havanızı her zaman asil bir seviyede sabitler. Saçlarınızı uzatırken geçtiğiniz yolda bir can kurtaran model özelliği taşırken, uzun saçlarınızı bu boya indirmek için de son derece ikna edici bir modeldir.

9. Geçmişi çağrıştıran asalet

1920'lerden ilham alan bu model için, havlu ile kurutulmuş nemli saçlarınıza uygulayacağınız hacim köpüğü sonrası, başınızı aşağı eğerek fön çekmeniz gerekir. Saçlar kuruyunca derin bir yandan ayırmanın ardından iri maşa ile ön kıvrımlar eklenir. Dianna Agron'un bu görseldeki saçları göründüğünün aksine bob kesimi değil; bu izlenimi vermek için tokalarla arkadan sabitlenmiş tutamlar var.