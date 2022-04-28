30 Nisan Güneş tutulmasının burçlara etkisi! Hangi burç ne yaşayacak? İşte Koç, İkizler, Yengeç, Oğlak ve diğer tüm burçlara etkisi...

Boğa burcunda meydana gelecek olan Güneş tutulması ile birlikte hayatın pek çok alanında değişimler yaşanacak. Artık maddi-manevi değerlere bakışınız ve yaşamdan beklentileriniz oldukça farklılaşabilir. Tutkularınıza, hayallerinize, hedeflerinize ulaşmanın elinizde olduğunu anlatacak bir tutulma bizleri bekliyor olacak. Ayrıca ani olayları da etkileyen bu tutulma ile eski düşünce kalıplarınız tamamen yıkılabilir. İşte burçlara etkisi...

KOÇ BURCU

Koç burçları hayatınızda özellikle maddi güvenlik ve konforunuzu sorgulamak zorunda kalabilirsiniz. Maddi-manevi değerlerinizi gözden geçirmeniz gereken bir dönemde olacaksınız. Gerçek tutkularınız için çabalamaktan artık kaçmamalısınız. Ancak mevcut durumu korurken gelirinizi arttırmanın yolunu bulmak bu tutulmada sizin için kolay olabilir.

BOĞA BURCU

Boğa burcunda yaşanacak güneş tutulması enerjik ve yeniliklere oldukça hevesli bir ruh haline girmenizi sağlayabilir. Kendinize duyduğunuz güven çoğaldıkça hedeflerinize ilerlemeniz kolaylaşabilir. Önemli adımlar atmak, radikal kararlar almak için harika bir dönemdesiniz. Hedeflerinize ulaşmak için ilerlerken çevrenizin ve yakınlarınızın desteğini de görebilirsiniz.

İKİZLER BURCU

Bu süreçte rüyalarınıza güvenmelisiniz. Kendisinizi engellenmiş hissedebilirsiniz ancak bu baskı size büyük bir sıçrama yaptırabilir. Öncelik sıralarınızı mutlaka gözden geçirmelisiniz. Kişisel alanınızı korumak, psikolojik ve fiziksel sağlığınıza özen göstermek zorunda olduğunuz bir dönemde olacaksınız.

YENGEÇ BURCU

Bu tutulmada gündeminizde yeni dostluklar, sosyal ortamlar, kulüpler, dernekler, sayesinde elde edilecek maddi-manevi tatminler yer alabilir. Maddi-manevi hayallerinize ulaşmak, planlarınızı hayata geçirmek, geleceğinizi güvence altına almak isteyeceğiniz bir dönemde olacaksınız. Beklentilerinizin değişmesi, gelecek planlarınızı da farklılaştıracak. Artık geçmişe tutunup, geleceği kontrol etmeyi bırakmalısınız. Oysa şimdiden keyif aldığınız sürece güzel bir gelecek yaratabilirsiniz.

ASLAN BURCU

Özellikle kariyerinizi ve toplumsal imajınızı sorgulayacağınız bir dönemde olacaksınız. İş hayatınız ile ilgili yolunda gitmeyen konular varsa, yeni bir rota belirleyebilirsiniz. Tutulmanın yoğun ve dönüştürücü etkisini çok fazla yaşayacaksınız. Yeni hayatınızı biçimlendirmek için mutlaka harekete geçmelisiniz.

BAŞAK BURCU

Bu süreçte yurtiçi ve yurtdışı seyahatler, iş, eğitim olanakları gündeme gelebilir. Güvenlik ihtiyacınız ve konforunuzu koruma arzunuz yüzünden belli yerlerde takılıp kalmış olabilirsiniz. Ertelediğiniz, çekimser davrandığınız ilişkilerde cesur adımlar atabilirsiniz. Ayrıca yurtdışı bağlantılı işler ile ilgilenirken şanslı olacaksınız.

TERAZİ BURCU

Kaygı ve korkularınızı kontrol edebildiğiniz kadar huzurlu olacaksınız. Bekleyen hukuksal konularla ilgili olumlu şekilde sonuçlar alınabilir. Şimdiye dek yaşadığınız tatsızlıklara odaklanıp strese girmek yerine, daha mutlu olacağınız diğer güzel günlere odaklanmalısınız. Başkalarının sizi düşünmesini beklemeyin ve isteklerinizle arzularınızı dile getirin.

AKREP BURCU

Bu tutulma ile Akrep burçları hayallerinize, hedeflerinize ulaşmanızı engelleyen durum ve kişilerden uzaklaşacak. Özellikle ikili ilişkilerde ya hep ya hiç demenize sebep olacak bazı gelişmeler yaşanabilir. Mevcut ilişki, ortaklık ve iş birliklerinizi gözden geçirmelisiniz. Ayrıca artık amacınıza hizmet etmeyen hiç bir duruma tolerans göstermemelisiniz.

YAY BURCU

Yaşanacak tutulma, günlük düzeni sorgulamanıza ve yeni planlamalar yapmanıza sebep olacaktır. Bir taraftan değişikliğin iyi geleceğini bilseniz de, diğer taraftan hazır olmamaktan endişe ediyorsunuz. Eğer şikayet ettiğiniz durumları değiştirmek için harekete geçmezseniz, daha mutlu olmanız imkansız olabilir. Bu değişim zorunlu olmasının yanında oldukça gerekli. Değişim konusunda gönülsüz davranarak geleceğinizi sabote etmemelisiniz.

OĞLAK BURCU

Oğlak burçları olarak tutkularınıza, hayallerinize, hedeflerinize ilerlerken süreci değil, sonucu önceleyerek ilerlediniz. Bu kez aşkın, yaratımın, sahne ışıklarının keyfini çıkarmalısınız. Yapmak isteseniz de vazgeçtiğiniz ya da başardıktan sonra tatmin olmadığınız her ne varsa yeniden gözden geçirmelisiniz. Bildiği güvenli yolda ilerlemenin tekdüzeliğinden sıkılmış Oğlak burçları yeni yollar keşfetmeli. Somut değerleri yüceltmekten, alışkanlıkları sürdürmekte ısrar etmekten, aşk ve eğlenceyi reddetmekten vazgeçmelisiniz. Hayatınızı tamamen değiştirecek bir hobi, tatil, iş veya aşk gündeme gelebilir.

KOVA BURCU

Bu süreçte aile, ev, yuva kavramlarını sorgulamanız gereken bir dönemde olacaksınız. Bastırdığınız duyguları ifade etmeyi, kesemediğiniz bağları kesmeyi artık öğrenmiş olacaksınız. Belli ki ilk olarak iç dünyanızı, duygusal önceliklerinizi restore etmeniz gerekmekte. Tutulma, bir yeniden doğuş hikayesi yazmanıza yardımcı olabilir. Özgürleştiğinizi hissederseniz, gelecek planlarınızı kolayca hayata geçirebilirsiniz.

BALIK BURCU

Boğa burcunda yaşanacak tutulma ile hayatınızı etkileyecek önemli kararlar almak durumunda kalacaksınız. Özellikle eğitim, kısa seyahat, ticaret konularında yeni hedefler belirleyebilirsiniz. Yakın çevre, kardeşlerle ilişkilerde çeşitli sorgulamalar meydana gelebilir. Konforunuzu korumak için kaybettiklerinizi geri kazanmak isteyebilirsiniz. Fakat unutmamalısınız ki; yeni bir hayat için farklı bir yöne yürümeniz gerekir. Yine bu tutulma ile birlikte yüksek iletişim yeteneğiniz sayesinde istek ve hedeflerinizi hayata geçirmeniz de daha kolay olacak.



