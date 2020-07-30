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  4. 30 Temmuz 2020 Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

30 Temmuz 2020 Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2020 20:33 | Son Güncelleme

Türkiye'de son 24 saatte 15 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 5 bin 674'e yükseldi. Yeni tespit edilen vaka sayısı ise 967 oldu.

30 Temmuz 2020 Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Türkiye'de son 24 saatte 967 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 229 bin 891, can kaybı 5 bin 674 oldu.

Son 24 saatte, 982 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 213 bin 539 oldu.

kocason

İşte Bakan Koca'nın mesajı:

Dün 542 olan ağır hasta sayımız 561’E YÜKSELDİ. Son 24 saat içinde yapılan 43.000’i aşkın testte 967 kişide daha hastalığa rastlandı. Bir süre 900’e doğru inen yeni hastamız giderek artıyor. İyileşen hasta sayımızla yeni hasta sayımız birbirine yakın.


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