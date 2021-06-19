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30 yaş üstü aşı randevusu neden alınmıyor? 30 yaş aşı randevusu nasıl alınır?

19.06.2021 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşılama süreci tüm hızıyla devam ediyor. Bakan Koca aşıda yaş sınırının 30'a indiğini ve söz konusu kişilerin aşı randevusu alabileceğini ifade etti. Bunun ardından vatandaşlar "30 yaş üstü aşı randevusu neden alınmıyor?" ve "30 yaş aşı randevusu nasıl alınır?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Merak edilen soruların yanıtını haberimizde bulabilirsiniz. İşte ayrıntılar...

30 yaş üstü aşı randevusu neden alınmıyor? 30 yaş aşı randevusu nasıl alınır?

Türkiye'de yapılan toplam aşı sayısı 40 milyonu aşmış durumda. Bakan Koca'nın Twitter'dan yaptığı açıklamada SGK'ya kaydı olan tüm vatandaşların aşı randevusu alabileceğini bildirmişti. Aşılama süreci tüm hızıyla devam ediyor. Son açıklamaya göre Bakan Koca aşıda yaş sınırının 30'a indiğini ve bu kişilerinde aşı randevusu aşıp aşı olabileceğini ifade etmişti. Peki 30 yaş üstü aşı randevusu neden alınmıyor? 30 yaş aşı randevusu nasıl alınır? İşte ayrıntılar...

30 YAŞ ÜSTÜ AŞI RANDEVUSU NEDEN ALINMIYOR?

Bakan Koca aşıda yaş sınırının 30'a indiğini duyurdu. Bunun ardından aşı randevusu almak isteyen vatandaşlar neden randevu alamadıklarını araştırmaya başladı. Bakan Koca açıklamalarının devamında 30 yaş üstünün yarından itibaren (20 Temmuz'dan itibaren) aşı randevusu alabileceklerini bildirdi. Yani söz konusu kişiler aşı randevusunu 20 Haziran 2021'den itibaren alabilecek.

30 yaş üstü aşı randevusu neden alınmıyor? 30 yaş aşı randevusu nasıl alınır?

30 YAŞ AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı randevuları MHRS, e-nabız ve Alo 182 hattını arayarak alınınıyor. MHRS ve e-nabız üyeliğiniz yoksa "üye ol" kısmından kolayca üyelik oluşturabilirsiniz. Üyeliğiniz var ise giriş yapıp kolayca aşı randevusu alabilirsiniz.

MHRS

T.C kimlik numarası ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra "Hastane randevusu al" seçeneğine tıklayın. Ardından "Genel Arama" ve sonrasında “Covid-19 aşı” kısmını seçin ve sizden istenen bilgileri girin.

E-NABIZ

Sisteme giriş sağladıktan sonra “aşı randevusu alma” kısmını seçin. Sunulan “Aile Hekimi” ve “Hastane” seçeneklerinden birini seçin. Kendinize uygun olanı seçip randevuyu oluşturabilirsiniz.

ALO 182

Alo 182 hattını arayıp randevu talep etmeniz mümkün. Alo 182'yi arayarak kendinize uygun hastane için aşı randevusu alabilirsiniz.

TÜRKİYE'DE AŞILAMA SÜRECİ

Tüm SGK'lıların randevu almasının ve aşı tedarikinin ardından süreç hızlandı. Bakan Koca yapılan aşının günde 1,5 milyon dozu aştığını belirtti.

An itibariyle (19 Haziran 23.19) toplam yapılan aşı sayısı 41 milyon 15 bin 974 oldu. 1.doz uygulanan kişi sayısı 26 milyon 670 bin 249, 2.doz uygulanan kişi sayısının ise 14 milyon 345 bin 725 olduğu bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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