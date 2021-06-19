Türkiye'de yapılan toplam aşı sayısı 40 milyonu aşmış durumda. Bakan Koca'nın Twitter'dan yaptığı açıklamada SGK'ya kaydı olan tüm vatandaşların aşı randevusu alabileceğini bildirmişti. Aşılama süreci tüm hızıyla devam ediyor. Son açıklamaya göre Bakan Koca aşıda yaş sınırının 30'a indiğini ve bu kişilerinde aşı randevusu aşıp aşı olabileceğini ifade etmişti. Peki 30 yaş üstü aşı randevusu neden alınmıyor? 30 yaş aşı randevusu nasıl alınır? İşte ayrıntılar...

30 YAŞ ÜSTÜ AŞI RANDEVUSU NEDEN ALINMIYOR?

Bakan Koca aşıda yaş sınırının 30'a indiğini duyurdu. Bunun ardından aşı randevusu almak isteyen vatandaşlar neden randevu alamadıklarını araştırmaya başladı. Bakan Koca açıklamalarının devamında 30 yaş üstünün yarından itibaren (20 Temmuz'dan itibaren) aşı randevusu alabileceklerini bildirdi. Yani söz konusu kişiler aşı randevusunu 20 Haziran 2021'den itibaren alabilecek.

30 YAŞ AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı randevuları MHRS, e-nabız ve Alo 182 hattını arayarak alınınıyor. MHRS ve e-nabız üyeliğiniz yoksa "üye ol" kısmından kolayca üyelik oluşturabilirsiniz. Üyeliğiniz var ise giriş yapıp kolayca aşı randevusu alabilirsiniz.