Türkiye'de yapılan toplam aşı sayısı 40 milyonu aşmış durumda. Bakan Koca'nın Twitter'dan yaptığı açıklamada SGK'ya kaydı olan tüm vatandaşların aşı randevusu alabileceğini bildirmişti. Aşılama süreci tüm hızıyla devam ediyor. Son açıklamaya göre Bakan Koca aşıda yaş sınırının 30'a indiğini ve bu kişilerinde aşı randevusu aşıp aşı olabileceğini ifade etmişti. Peki 30 yaş üstü aşı randevusu neden alınmıyor? 30 yaş aşı randevusu nasıl alınır? İşte ayrıntılar...
Bakan Koca aşıda yaş sınırının 30'a indiğini duyurdu. Bunun ardından aşı randevusu almak isteyen vatandaşlar neden randevu alamadıklarını araştırmaya başladı. Bakan Koca açıklamalarının devamında 30 yaş üstünün yarından itibaren (20 Temmuz'dan itibaren) aşı randevusu alabileceklerini bildirdi. Yani söz konusu kişiler aşı randevusunu 20 Haziran 2021'den itibaren alabilecek.
Aşı randevuları MHRS, e-nabız ve Alo 182 hattını arayarak alınınıyor. MHRS ve e-nabız üyeliğiniz yoksa "üye ol" kısmından kolayca üyelik oluşturabilirsiniz. Üyeliğiniz var ise giriş yapıp kolayca aşı randevusu alabilirsiniz.
MHRS
T.C kimlik numarası ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra "Hastane randevusu al" seçeneğine tıklayın. Ardından "Genel Arama" ve sonrasında “Covid-19 aşı” kısmını seçin ve sizden istenen bilgileri girin.
E-NABIZ
Sisteme giriş sağladıktan sonra “aşı randevusu alma” kısmını seçin. Sunulan “Aile Hekimi” ve “Hastane” seçeneklerinden birini seçin. Kendinize uygun olanı seçip randevuyu oluşturabilirsiniz.
ALO 182
Alo 182 hattını arayıp randevu talep etmeniz mümkün. Alo 182'yi arayarak kendinize uygun hastane için aşı randevusu alabilirsiniz.
Tüm SGK'lıların randevu almasının ve aşı tedarikinin ardından süreç hızlandı. Bakan Koca yapılan aşının günde 1,5 milyon dozu aştığını belirtti.
An itibariyle (19 Haziran 23.19) toplam yapılan aşı sayısı 41 milyon 15 bin 974 oldu. 1.doz uygulanan kişi sayısı 26 milyon 670 bin 249, 2.doz uygulanan kişi sayısının ise 14 milyon 345 bin 725 olduğu bildirildi.
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