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30 yaşında 9 çocuğu olan dünyanın en doğurgan annesi! "Kız çocuk istediğim için bencil olduğumu söylüyorlar"

25.04.2023 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzde evliliklerin ileri yaşlarda gerçekleşmesi ve zararlı alışkanlıklar nedeniyle çocuk sahibi olmak çok daha zor duruma geldi. Birçok çift çocuğu olsun diye tüp bebek gibi çeşitli tedavilere başvuruyor. Ancak bazı kişilerin oldukça doğurgan olduğu görülüyor. Amerika'da yaşayan 30 yaşındaki bir kadın 10. çocuğuna sahip olmak istediğini açıkladığı için bencil ilan edildi.

30 yaşında 9 çocuğu olan dünyanın en doğurgan annesi! "Kız çocuk istediğim için bencil olduğumu söylüyorlar"

Teksas'da yaşayan 30 yaşındaki Yalancia Rosario, dünyanın en doğurgan kadını olduğunu iddia ediyor. 9 erkek çocuğuna sahip olan Yalancia, 10. çocuğunu doğurmak için can atıyor. The Sun'a konuşan Yalancia, “Dünyanın en doğurgan kadını olmalıyım. İnsanlar bana sadece kocama bakarak hamile kaldığımı söylüyor." dedi.

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Yalancia'nın ailesinin Instagram'da yaklaşık 100.000 takipçisi var ve Yalancia geçen yıl bir kız bebek istediğini açıkladıktan sonra sosyal medyada büyük tepkilerle karşılaştı. Yalancia, 37 yaşındaki kocası Michael'ın hâlâ bir kız istediğini belirtti.

KOCASI 12 TANE ÇOCUK İSTİYOR

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Vergi hazırlama işi yürüten Yalancia ve teslimat işi yürüten Michael her zaman dev bir aile istediklerini söyledi. "Her zaman 10 çocuğun yeterli olduğunu söylemişimdir, ama Michael hâlâ fikrimi değiştirip 12'ye geçmem için dua ediyor," diye gülüyor.

Yalancia, çocuklarını doyurmak için "Yemek , faturalar ve çocuklara bakmak için temel ihtiyaçlar için ayda yaklaşık 8.000 dolar harcıyoruz. Haftalık bakkaliye 800 dolara mal oluyor ve yedi günde dokuz somun ekmek bitiriyoruz." dedi.

DOĞUM GÜNLERİNDE ÖZEL OLARAK PARA HARCIYOR

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Doğum günleri söz konusu olduğunda, Yalancia'nın banka bakiyesinde asla kesinti olmuyor. Sevgi dolu anne, oğullarının bir yer seçmesine izin verip tüm aileyi bir maceraya götürüyor. "Doğum günü çocuğu, her zaman ziyaret etmek istedikleri bir yere bir gezi seçiyor ve her seferinde 500 dolara mal oluyor." Büyüyen yavrularının muazzam maliyetine rağmen Yalancia, maddi zevklerinden hiçbirini feda etmiyor. Hâlâ güzel ayakkabılar, makyaj malzemeleri ve kıyafetler almaktan hoşlanıyor, ancak bencil bir para avcısı olduğunu söyleyen diğer anneler tarafından trolleniyor.

"PİŞMAN DEĞİLİM"

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"İnsanlar benim bencil ve sorumsuz olduğumu söylüyorlar, dünya nüfusu çok fazla ve devletten geçiniyorum ama umurumda değil" diyor. “Büyük bir aile kurmaya karar verdim ve hepsini seviyorum, pişman değilim.”


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