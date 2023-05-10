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30 yıldır 4 yolun birbirine bağlandığı kavşakta bulunuyor, görenleri şaşırtıyor! Dilden dile dolaşan çarpıcı rivayet: Kepçe...

10.05.2023 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta 30 yıldır dört yolun birbirine bağlandığı kavşakta bulunan Tarihi Niksar Ulu Camii’ni yaptıran Çepnizâde Hasan Bey’in mezarı görenleri şaşırtıyor. Mahalle sakinlerince rivayetleriyle bilinen mezarlık hakkındaki 'kepçenin kaldıramadığı' rivayeti ise dilden dile dolaşıyor. Mahalle sakinlerinden biri ise "Yolun açılmasıyla birlikte kabir yolun ortasında kaldı ve burada bir kavşak meydana geldi. Burada çok fazla çalışma yapılamadı. Gelen makineler hep bir arıza çıkardı" diye konuştu.

Tarihi Niksar Ulu Camii’ni yaptıran Çepnizâde Hasan Bey’in mezarı, cami yakınlarına defnedildi. Yaklaşık 30 yıl önce belediye başkanlığı tarafından yolda genişletme çalışması yaptırıldı. Yapılan genişletme çalışmalarında mezar, korumak maksadıyla kavşak içerisinde bırakıldı. Niksar-Ünye Karayolu üzerinde kalan mezarlık, dört yolun kesiştiği kavşak içerisine alınırken, mahalle sakinleri tarafından rivayetleriyle biliniyor.

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Mahalle sakinleri arasında kepçenin mezarı kaldıramadığı rivayeti dilden dile dolaşırken, 4 yolun birbirine bağlandığı noktada bulunan mezar görenleri şaşırtıyor.

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"YOLUN AÇILMASIYLA BİRLİKTE KABİR YOLUN ORTASINDA KALDI"

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Mezarın yaklaşık olarak 30 yıldır aynı noktada olduğunu belirten mahalle sakinlerinden Metin Ovaçın, "Burada yatan kişi Çepnizâde Hasan Efendi'dir. Bildiğimiz kadarıyla şu an bulunan kabir, sembolik bir kabirdir. Asıl kabri, bu sembolik mezarın altında bulunuyor.

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Daha öncelerden yol çalışmalarında mezara yaklaşılmaya çalışılsa da iş makinelerinde bir şekilde aksaklık oldu. Mübarek kişinin olduğu yere giriş yapılamadı.

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Bu kabrin arkada tarafında bir ev daha vardı. Kamulaştırma çalışmaları neticesinde evin olduğu yerden bir yol açıldı. Yolun açılmasıyla birlikte kabir yolun ortasında kaldı ve burada bir kavşak meydana geldi.

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Burada çok fazla çalışma yapılamadı. Gelen makineler hep bir arıza çıkardı. Burada bulunan kabir sembolik bir kabir aslında, orada bulunan kişi sembolik mezarın yanında bulunan kapaktan indiğimizde alt tarafta yatıyor" dedi.

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(İHA)

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Tokat mezar

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