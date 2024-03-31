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  4. 31 Mart seçimlerinin ardından ilk istifa haberi geldi! Bilge Yılmaz hem istifa etti hem de Akşener'i istifaya davet etti

31 Mart seçimlerinin ardından ilk istifa haberi geldi! Bilge Yılmaz hem istifa etti hem de Akşener'i istifaya davet etti

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
31.03.2024 21:16
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31 Mart yerel seçimlerinde sonuçlar gelmeye devam ederken ilk istifa haberi İYİ Parti'den geldi. Partinin önemli isimlerinden Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada partisindeki görevinden istifa ettiğini duyurdu. Yılmaz ayrıca Genel Başkan Meral Akşener'i de istifaya davet etti.

31 Mart seçimlerinin ardından ilk istifa haberi geldi! Bilge Yılmaz hem istifa etti hem de Akşener'i istifaya davet etti

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada partisindeki görevinden istifa ettiğini duyurarak Genel Başkan Meral Akşener'i istifaya davet etti.

Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde;

İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i istifaya davet ediyorum.

Önümüzdeki genel seçimlerde ülkemizin AK Parti iktidarının kötü ve beceriksiz yönetiminden kurtulması için bugünden çalışmaya başlamalıyız. Bu sonuçlar göstermiştir ki yapacak çok işimiz var, kaybedecek vaktimiz yok.

bilgee

Bu yönde yapacağım çalışmalara ağırlık verebilmek için İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevimden istifa ediyorum.

meralk11


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Meral Akşener İYİ Parti
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